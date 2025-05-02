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Кот с подиума или добрый великан: кого выбирают по внешности, а получают по характеру

1:45
Зоосфера

Мейн-куны — словно дикие рыси в миниатюре, но с кошачьим очарованием. Эти коты из штата Мэн стали любимцами во всём мире, а со временем разделились на два ярко выраженных типа: американский и европейский. Разница между ними — не просто в географии, а в мордах, взглядах и даже характере шерсти.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Американский мейн-кун: фермер с добрым взглядом

Классический "американец" — это кот с мощным телом, массивной головой и шелковистой густой шерстью. Его глаза — круглые, мягкие, словно смотрят с уютного крыльца где-то в Мэне. Уши короче, кисточки скромнее, но окрас — насыщенный, с чёткими "табби"-узорами.

Этот тип максимально приближен к "фермерским" предкам, которые когда-то ловили мышей в хлеву и гуляли по заснеженным полям.

Европейский мейн-кун: модель с подиума

Когда мейн-куны попали в Европу, селекционеры решили: можно сделать эту породу ещё эффектнее. Так появился европейский тип — с вытянутым телом, выразительной мордочкой и глазами с настоящим хищным прищуром.

Уши выше, кисточки — словно кисти у лисы, а шерсть — чуть менее плотная, но разнообразие окрасов поражает. Дымчатые мейн-куны, например, стали настоящим хитом — их вывели именно в Европе.

А есть ли разница

Заводчики признаются: граница между типами всё больше размывается. Кошек с разными чертами всё чаще смешивают в племенных программах, чтобы сохранить генетическое богатство породы.

Какой бы тип ни оказался у вас дома — оба мейн-куна остаются царственными и удивительно ласковыми компаньонами.

Уточнения

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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