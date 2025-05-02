Сухой, влажный или смешанный? Как выбрать корм для котёнка до года

Котёнок растёт стремительно: за первый год он превращается из пушистого комочка в активного и самостоятельного кота. Именно в этот период особенно важно заложить основы правильного питания — от него зависит не только здоровье, но и поведение, внешний вид и даже продолжительность жизни питомца.
Кошки — хищники. В первую очередь им нужны животные белки — мясо (курица, индейка, говядина). Белок — это топливо и "кирпичи" для растущего организма.
Жиры животного происхождения — источник энергии и здоровья кожи и шерсти. Растительные масла их не заменят.
Немного клетчатки (овощи) можно добавить для пищеварения, но не злоупотребляйте — котёнку важнее мясо.
Углеводы — почти бесполезны, особенно злаки. Их избыток = риск ожирения.
Витамины и минералы: кальций и фосфор — для костей, витамины группы B — для нервной системы, D3 — для усвоения микроэлементов.
Натуральное питание требует опыта и расчётов. Оно даёт контроль над качеством, но риск дефицитов и перегибов — велик. Без консультации с ветдиетологом и добавок не обойтись.
Готовые корма — безопаснее для новичков. Главное — выбирать премиум или суперпремиум, где на первом месте мясо, а не злаки.
Влажные корма хорошо подходят для перехода с молока и поддерживают водный баланс.
Сухие — удобны и полезны для зубов.
Идеально — комбинировать их и всегда оставлять котёнку чистую воду.
До 3 месяцев — 5 раз в день.
До 5 месяцев — 4 раза.
С 6 месяцев до года — 3.
Давайте пищу малыми порциями, точно взвешивая норму. Это поможет избежать перекорма и проблем с ЖКТ.
Не давайте еду с человеческого стола. Вкусно — не значит полезно.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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