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Обычная прогулка обернулась бедой: табличка о запрете выгула оказалась не просто формальностью

1:49
Зоосфера

Вы гуляете с собакой по аллее, рядом журчит фонтан, травка зелёная — идиллия. А потом внезапно появляется табличка: "Выгул запрещён". Большинство не обращают внимания. Но стоит ли?

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Оказывается, за этой табличкой часто скрываются реальные причины, а не просто очередной запрет ради галочки. Многие владельцы думают, что главное - быть внимательным к питомцу. Но проблема глубже.

Опасность может быть неочевидной

На траве в парках нередко остаются следы химикатов. Их используют для борьбы с клещами или сорняками, и они опасны для собак. Аллергия, раздражение, а в тяжёлых случаях - ожоги. Один из таких случаев произошёл с лабрадором, который всего лишь подошёл к фонтану. После прогулки его владелица обнаружила сильные ожоги на лапах.

Ветеринары подтверждают: много обращений связано с отравлениями и реакцией на контакт с обработанными поверхностями. И речь не только о зонах под запретом. Даже на "разрешённых" территориях могут быть рассыпаны вещества от бездомных животных, о чём не сообщают.

Можно ли оспорить штраф

Если вам уже выписали штраф за выгул в неположенном месте, есть важный нюанс. Если на табличке нет ссылки на конкретное муниципальное постановление, это — повод для обжалования. Такая тонкость может помочь избежать несправедливого наказания.

Но, как ни странно, лучшее решение - не борьба, а объединение. Так, в Екатеринбурге жители нескольких домов собрали подписи и добились появления законной и безопасной площадки для выгула. Их фраза стала девизом: "Собаки — часть города, а не мусор".

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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