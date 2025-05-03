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Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные

2:03
Зоосфера

В интернете гуляют пугающие фото: остров, где земля буквально кишит змеями, — и вроде как это таинственный Кеймада-Гранди. Ступил на землю — попал в клубок гадюк. Но правда ли всё настолько страшно?

Кеймада-Гранди или Змеиный остров в Атлантическом океане
Фото: commons.wikimedia.org by Marinha do Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кеймада-Гранди или Змеиный остров в Атлантическом океане

Что это за место

Кеймада-Гранди — реальный остров у побережья Бразилии, всего 0,43 км². Его ещё называют Змеиным, и не зря: здесь обитает эндемичный вид гадюки — островной ботропс. Этот вид ядовит и находится под охраной. На острове нет людей, кроме редких визитов учёных и военных. Остальным туда строго запрещено.

Так много змей, что не видно земли?

Нет. Даже по самым щедрым оценкам, на всём острове — около 3 000 особей. Они прячутся в густых лесах, а не греются ковром на пляже. Чтобы найти змею, нужно изрядно пошуршать в кустах. Вирусные фото, где змеи сплетаются клубками — с других континентов, например, из Азии или Канады.

Почему змеи так опасны

Из-за изоляции на острове яд ботропсов стал особенно мощным — в 5 раз сильнее, чем у материковых родичей. Но нападения на людей редки: никто туда просто так не суётся. Последний трагический случай связан с семьёй смотрителя маяка — и именно он породил страшные легенды.

Так всё-таки страшно или нет

Змеи Кеймада-Гранди опасны, но численность мала, и угрозу для туристов они не представляют — доступа всё равно нет. Фотографии в интернете — не с этого острова. А если и есть угроза, то скорее самим змеям: браконьеры охотятся за их ядом, а леса когда-то пытались выжечь под плантации.

Вывод

Нет, Кеймада-Гранди — не "живой ковёр из змей". Да, змеи там есть, и да, они ядовиты. Но это скорее редкое природное чудо, чем смертельная ловушка. Страх — во многом результат мифов, не фактов.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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