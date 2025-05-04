Если кошка вас облизывает — это вовсе не любовь и вот почему

Многие воспринимают кошачьи "поцелуи" как знак безусловной любви. Кажется, что если мурлыка облизывает руку или нос, значит, привязалась. Но этологи из Корнеллского университета объясняют: истина не столь романтична. Кошачье облизывание — это не просто ласка. За ним скрываются иерархия, обонятельная одержимость, возможные проблемы со здоровьем — и даже стресс.
Даже взрослая и солидная кошка может считать себя вашей "мамой". И если вы в её глазах — неуклюжий котёнок, который забыл умыться, она поможет. Лизание — способ "материнского" ухода, и заодно демонстрация превосходства. Такое поведение встроено в кошачью иерархию: кто вылизывает — тот главный.
Парфюм, крем для рук, новый шампунь или остатки чужой собаки на одежде — всё это может раздражать обоняние кошки. У неё обострённое чутьё, и она попытается вернуть вам "нормальный" аромат — привычный, домашний. Отсюда — сосредоточенное облизывание лица, рук или даже волос после возвращения домой.
Если кошка регулярно вылизывает одно и то же место — присмотритесь. Этологи не исключают, что таким образом животное улавливает воспаление, изменение температуры или даже начало кожного заболевания. Это не магия: чувствительный нос реагирует на малейшие биохимические сдвиги. Если поведение повторяется — покажитесь врачу.
Потовые железы на коже головы и ушах могут притягивать кошек. Особенно летом, когда появляется выраженный "натуральный" запах. Некоторые учёные предполагают, что кошки даже пытаются получить таким образом следы натрия — хотя убедительных доказательств этому пока нет.
Облизывание — не всегда просто облизывание. Если кошка начала грызть пластик, пакеты или бумагу — это может быть пикацизм, поведенческое расстройство. Причины: стресс, тревожность, скука или нехватка стимулов. Иногда — нарушение диеты. Здесь поможет не интернет, а ветеринар и поведенческий специалист.
Ворсинки на языке кошки — это настоящие мини-крючки. Они отлично справляются с вылизыванием шерсти, но для человеческой кожи могут быть агрессивными: вызывать раздражение и микроповреждения, особенно при повторяющемся трении.
Наказывать нельзя — вы получите стрессованного кота. Вместо этого:
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.