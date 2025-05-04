Если кошка вас облизывает — это вовсе не любовь и вот почему

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие воспринимают кошачьи "поцелуи" как знак безусловной любви. Кажется, что если мурлыка облизывает руку или нос, значит, привязалась. Но этологи из Корнеллского университета объясняют: истина не столь романтична. Кошачье облизывание — это не просто ласка. За ним скрываются иерархия, обонятельная одержимость, возможные проблемы со здоровьем — и даже стресс.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Вы — большой, но неуклюжий котёнок

Даже взрослая и солидная кошка может считать себя вашей "мамой". И если вы в её глазах — неуклюжий котёнок, который забыл умыться, она поможет. Лизание — способ "материнского" ухода, и заодно демонстрация превосходства. Такое поведение встроено в кошачью иерархию: кто вылизывает — тот главный.

Кошке не нравится, как вы пахнете

Парфюм, крем для рук, новый шампунь или остатки чужой собаки на одежде — всё это может раздражать обоняние кошки. У неё обострённое чутьё, и она попытается вернуть вам "нормальный" аромат — привычный, домашний. Отсюда — сосредоточенное облизывание лица, рук или даже волос после возвращения домой.

Медицинский радар: кошка может "чувствовать" проблему

Если кошка регулярно вылизывает одно и то же место — присмотритесь. Этологи не исключают, что таким образом животное улавливает воспаление, изменение температуры или даже начало кожного заболевания. Это не магия: чувствительный нос реагирует на малейшие биохимические сдвиги. Если поведение повторяется — покажитесь врачу.

Уши и волосы — зона особого интереса

Потовые железы на коже головы и ушах могут притягивать кошек. Особенно летом, когда появляется выраженный "натуральный" запах. Некоторые учёные предполагают, что кошки даже пытаются получить таким образом следы натрия — хотя убедительных доказательств этому пока нет.

А может, это тревожный звонок

Облизывание — не всегда просто облизывание. Если кошка начала грызть пластик, пакеты или бумагу — это может быть пикацизм, поведенческое расстройство. Причины: стресс, тревожность, скука или нехватка стимулов. Иногда — нарушение диеты. Здесь поможет не интернет, а ветеринар и поведенческий специалист.

Кошачий язык может поранить

Ворсинки на языке кошки — это настоящие мини-крючки. Они отлично справляются с вылизыванием шерсти, но для человеческой кожи могут быть агрессивными: вызывать раздражение и микроповреждения, особенно при повторяющемся трении.

Что делать, если кошка слишком настойчива

Наказывать нельзя — вы получите стрессованного кота. Вместо этого:

Мягко отвлеките: игрушкой или лакомством.

Проверьте гигиену и запахи (не перебарщивайте с ароматами).

Убедитесь, что у кошки есть стимулы и активность.

При подозрении на болезнь — покажитесь врачу.

Поведение кошки — это не просто проявление чувств, а сложный язык сигналов и инстинктов, и чем внимательнее мы к нему прислушаемся, тем крепче будет связь с нашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

