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Если кошка вас облизывает — это вовсе не любовь и вот почему

3:17
Зоосфера

Многие воспринимают кошачьи "поцелуи" как знак безусловной любви. Кажется, что если мурлыка облизывает руку или нос, значит, привязалась. Но этологи из Корнеллского университета объясняют: истина не столь романтична. Кошачье облизывание — это не просто ласка. За ним скрываются иерархия, обонятельная одержимость, возможные проблемы со здоровьем — и даже стресс.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Вы — большой, но неуклюжий котёнок

Даже взрослая и солидная кошка может считать себя вашей "мамой". И если вы в её глазах — неуклюжий котёнок, который забыл умыться, она поможет. Лизание — способ "материнского" ухода, и заодно демонстрация превосходства. Такое поведение встроено в кошачью иерархию: кто вылизывает — тот главный.

Кошке не нравится, как вы пахнете

Парфюм, крем для рук, новый шампунь или остатки чужой собаки на одежде — всё это может раздражать обоняние кошки. У неё обострённое чутьё, и она попытается вернуть вам "нормальный" аромат — привычный, домашний. Отсюда — сосредоточенное облизывание лица, рук или даже волос после возвращения домой.

Медицинский радар: кошка может "чувствовать" проблему

Если кошка регулярно вылизывает одно и то же место — присмотритесь. Этологи не исключают, что таким образом животное улавливает воспаление, изменение температуры или даже начало кожного заболевания. Это не магия: чувствительный нос реагирует на малейшие биохимические сдвиги. Если поведение повторяется — покажитесь врачу.

Уши и волосы — зона особого интереса

Потовые железы на коже головы и ушах могут притягивать кошек. Особенно летом, когда появляется выраженный "натуральный" запах. Некоторые учёные предполагают, что кошки даже пытаются получить таким образом следы натрия — хотя убедительных доказательств этому пока нет.

А может, это тревожный звонок

Облизывание — не всегда просто облизывание. Если кошка начала грызть пластик, пакеты или бумагу — это может быть пикацизм, поведенческое расстройство. Причины: стресс, тревожность, скука или нехватка стимулов. Иногда — нарушение диеты. Здесь поможет не интернет, а ветеринар и поведенческий специалист.

Кошачий язык может поранить

Ворсинки на языке кошки — это настоящие мини-крючки. Они отлично справляются с вылизыванием шерсти, но для человеческой кожи могут быть агрессивными: вызывать раздражение и микроповреждения, особенно при повторяющемся трении.

Что делать, если кошка слишком настойчива

Наказывать нельзя — вы получите стрессованного кота. Вместо этого:

  • Мягко отвлеките: игрушкой или лакомством.
  • Проверьте гигиену и запахи (не перебарщивайте с ароматами).
  • Убедитесь, что у кошки есть стимулы и активность.
  • При подозрении на болезнь — покажитесь врачу.

Поведение кошки — это не просто проявление чувств, а сложный язык сигналов и инстинктов, и чем внимательнее мы к нему прислушаемся, тем крепче будет связь с нашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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