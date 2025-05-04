Красивая упаковка, надписи про "полноценное питание" и привлекательная цена — вот что чаще всего мы видим на полке с кошачьим кормом. Но за этим фасадом может скрываться медленная угроза для здоровья питомца, которую ветеринары вслух почти не обсуждают.
В кормах эконом-класса часто используют сомнительные ингредиенты: перемолотые перья, копыта, кожу и хрящи — всё это подаётся под видом "животных белков" или "мясных ингредиентов". Такие компоненты трудно перевариваются и не приносят пользы.
Производители добавляют аттрактанты — вкусовые усилители, которые возбуждают рецепторы животного. В результате кошка отказывается есть всё, что не пахнет этим "вкусом". Это не клиническая зависимость, но внешне очень похожа.
Удивительно, но в дешёвом корме может быть до 50% углеводов — злаков, сои, кукурузы. А кошки — хищники и не переваривают крахмал так, как мы или собаки. Отсюда — ожирение, диабет, вялость, хронические болезни.
"Кошка становится менее активной, теряет интерес к играм и окружающему — это не просто возраст, а сигнал, что организм страдает", — отмечают владельцы.
Мясо, немного овощей и контроль состава — это ближе к природе кошки. Но такое питание требует знания баланса нутриентов: одной курицей сыт не будешь. Без консультации с диетологом и добавок можно навредить не меньше, чем кормом из супермаркета.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".