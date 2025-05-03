Почему кошка игнорирует лоток — и как ей вернуть доверие за 3 шага

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — аккуратисты. Один грязный лоток — и питомец может "переместить" туалет туда, где чисто: на ковер, в шкаф, на обувь. Кроме того, несвежий наполнитель — это рассадник бактерий и неприятных ароматов, влияющих на здоровье всей семьи. Чистый лоток = здоровая кошка и спокойный дом.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Что понадобится

Чтобы процесс был простым и быстрым, держите под рукой:

Совок с мелкой сеткой.

Одноразовые перчатки.

Мешки для мусора.

Губку или щетку (только для лотка).

Тёплую воду и мягкое моющее средство без запаха.

Бумажные полотенца или тряпку.

Свежий наполнитель.

Инструкция по уходу

Ежедневно удаляйте комки и фекалии, подсыпая свежий наполнитель, чтобы его уровень был не меньше 5-7 см.

удаляйте комки и фекалии, подсыпая свежий наполнитель, чтобы его уровень был не меньше 5-7 см. Раз в неделю проводите полную очистку: высыпьте старый наполнитель, вымойте лоток горячей водой, при необходимости добавьте немного средства для посуды. Избегайте химии с аммиаком — кошке это может не понравиться.

проводите полную очистку: высыпьте старый наполнитель, вымойте лоток горячей водой, при необходимости добавьте немного средства для посуды. Избегайте химии с аммиаком — кошке это может не понравиться. Хорошо просушите лоток, можно присыпать дно содой для нейтрализации запахов. Затем засыпьте чистый наполнитель.

Полезные советы

На каждую кошку должно быть по одному лотку плюс один. То есть на двух кошек — три.

Не меняйте наполнитель резко. Переходите постепенно — иначе питомец может отказаться от туалета.

Ароматизаторы и агрессивные чистящие средства под запретом — кошачий нос улавливает в 14 раз больше запахов, чем человеческий.

Если в доме есть беременные или пожилые люди, чистку лучше доверить другому члену семьи. Или делать её в маске и перчатках — кошачьи фекалии могут содержать токсоплазму.

Правильный уход за лотком — это не только про гигиену, но и про заботу: кошке нужен чистый, безопасный уголок. И если он есть, всё остальное — в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

