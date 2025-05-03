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Почему кошка игнорирует лоток — и как ей вернуть доверие за 3 шага

2:05
Зоосфера

Кошки — аккуратисты. Один грязный лоток — и питомец может "переместить" туалет туда, где чисто: на ковер, в шкаф, на обувь. Кроме того, несвежий наполнитель — это рассадник бактерий и неприятных ароматов, влияющих на здоровье всей семьи. Чистый лоток = здоровая кошка и спокойный дом.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Что понадобится

Чтобы процесс был простым и быстрым, держите под рукой:

  • Совок с мелкой сеткой.
  • Одноразовые перчатки.
  • Мешки для мусора.
  • Губку или щетку (только для лотка).
  • Тёплую воду и мягкое моющее средство без запаха.
  • Бумажные полотенца или тряпку.
  • Свежий наполнитель.

Инструкция по уходу

  • Ежедневно удаляйте комки и фекалии, подсыпая свежий наполнитель, чтобы его уровень был не меньше 5-7 см.
  • Раз в неделю проводите полную очистку: высыпьте старый наполнитель, вымойте лоток горячей водой, при необходимости добавьте немного средства для посуды. Избегайте химии с аммиаком — кошке это может не понравиться.
  • Хорошо просушите лоток, можно присыпать дно содой для нейтрализации запахов. Затем засыпьте чистый наполнитель.

Полезные советы

  • На каждую кошку должно быть по одному лотку плюс один. То есть на двух кошек — три.
  • Не меняйте наполнитель резко. Переходите постепенно — иначе питомец может отказаться от туалета.
  • Ароматизаторы и агрессивные чистящие средства под запретом — кошачий нос улавливает в 14 раз больше запахов, чем человеческий.

Если в доме есть беременные или пожилые люди, чистку лучше доверить другому члену семьи. Или делать её в маске и перчатках — кошачьи фекалии могут содержать токсоплазму.

Правильный уход за лотком — это не только про гигиену, но и про заботу: кошке нужен чистый, безопасный уголок. И если он есть, всё остальное — в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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