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Синий, зелёный и немного хаоса: как выбрать игрушку, от которой кошка не оторвётся

2:48
Зоосфера

Хотите, чтобы кошка не отрывалась от новой игрушки? Тогда цвет имеет значение. Но не только он. Рассказываем, как кошки видят мир и что действительно привлекает их внимание.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Что кошка видит вместо радуги

Глаза кошек не такие, как у людей. Они тоже различают цвета, но не весь спектр. Учёные выяснили: кошки лучше всего видят синий, зелёный и жёлтый. Остальные цвета — например, красный — для них сливаются с серыми и коричневыми тонами.

Почему так? У кошек в глазу меньше колбочек — рецепторов, отвечающих за цвет. Зато палочек, отвечающих за свет и движение, у них больше. Поэтому в отличие от нас, они отлично видят в темноте, но не различают тонкие оттенки.

Главное — не цвет, а движение

Выбор цвета игрушки — второстепенный момент. Самое важное для кошки — движение объекта. Добыча в природе никогда не стоит на месте, а значит, всё, что движется рывками и непредсказуемо, сразу активирует охотничий инстинкт.

Если вы хотите увлечь кошку, забудьте про статичные игрушки — даже самые "правильного" цвета. Лучше водить предмет по полу, прятать его за угол, резко дёргать — и смотреть, как питомец с интересом реагирует.

Игрушки, которые кошки видят лучше всего

Если выбирать по цвету, то стоит обратить внимание на:

  • Синий: самый контрастный для кошачьих глаз.
  • Зелёный: тоже хорошо различается.
  • Жёлтый: заметен, особенно в сочетании с движением.

А вот красные, оранжевые и бордовые игрушки могут "исчезать" на фоне, особенно при слабом освещении.

А есть ли у кошек любимый цвет

Пока учёные не пришли к выводу, что у кошек есть предпочтения в цветах — как у людей. Но владельцы замечают: игрушки с заметными оттенками и подвижностью вызывают больший интерес. А ещё важно не подносить предмет слишком близко — у кошек ближнее зрение слегка размыто.

Как выбрать игрушку, которая точно понравится

  • Цвет: синий, зелёный или жёлтый.
  • Форма: лучше вытянутая или округлая — напоминает мышку.
  • Материал: мягкий, но не скользкий.
  • Движение: это решающий фактор — игрушка должна двигаться непредсказуемо!

Кошки видят мир иначе: их внимание захватывают не столько цвета, сколько движение и контраст. Но, если хотите, чтобы игрушка была заметной и интересной — выбирайте синий, зелёный или жёлтый, и не забывайте двигать её - живо и хаотично. Тогда и питомцу будет весело, и интерьер не пострадает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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