Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — существа лояльные, но не бесконечно терпеливые. Некоторые вещи сводят их с ума, даже если они делают вид, что всё в порядке. Увы, часто это делают самые заботливые хозяева — от любви и незнания.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная собака

Любовь, которую сложно вынести

Объятия для людей — выражение привязанности. А для собаки это вторжение в личное пространство. Она может застыть или отворачиваться — и нет, это не игра. Особенно тяжело воспринимаются объятия, если они неожиданны.

Громкие команды — ещё один раздражитель. У собак прекрасный слух, и крик воспринимается не как уверенность, а как сигнал опасности. Многие просто пугаются, теряются или начинают нервничать.

"Ласка" на грани: не все прикосновения приятны

Гладить по голове — обычный жест для нас. Но для собаки это вынужденная вежливость. Большинство предпочитают прикосновения по бокам, за ушами или на груди. А вот лапы и хвост — табу: особенно если пёс не социализирован, он может расценить это как угрозу.

Отсутствие режима — стресс, а не приключение

Собаки обожают предсказуемость. Если прогулки, кормление и игры происходят в разное время — это сбивает с толку. Животное теряет ориентиры и начинает тревожиться.

А ещё псы не понимают, почему человек сидит в телефоне, когда можно играть. Пластиковая коробочка, забравшая внимание любимого хозяина, вызывает настоящую ревность.

Мелочи, которые раздражают всерьёз

Дразнить едой — плохая идея. Собаки не умеют откладывать удовольствие. Если показывать лакомство и убирать, это воспринимается как обман и вызывает стресс. Лучше спрятать угощение в игрушке — пёс и поиграет, и успокоится.

Если собаку часто оставляют одну в незнакомом месте, она может начать лаять, грызть обувь или прятаться. Не из вредности, а от паники. Особенно тяжело адаптируются щенки и тревожные породы.

Как не сводить собаку с ума

Вместо объятий — мягкие поглаживания

Вместо крика — спокойный голос

Вместо сюрпризов — режим

Вместо дразнилок — игры с угощением

Вместо пустой комнаты — ваша вещь с запахом

И главное — меньше стресса у вас, меньше тревоги у собаки. Они считывают эмоции с лица, движений, голоса. Будьте спокойны — и ваш питомец это почувствует.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

