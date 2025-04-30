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Он кажется мирным, но может напасть без предупреждения

2:14
Зоосфера

Когда речь заходит о дикой природе, большинство из нас в первую очередь боится медведей. Но мало кто знает, что в ряде регионов гораздо более реальную опасность для человека представляет… лось. Да-да, тот самый величественный травоядный великан с ветвистыми рогами.

Лось
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лось

Кто опаснее в лесу: медведь или… лось

Лось: гигант с характером

Лось — крупнейшее животное из семейства оленевых. Его рост в холке может достигать двух метров, а вес — более 800 килограммов. Особенно внушительны аляскинские лоси — они по-настоящему исполинские. Но, несмотря на размеры, в обычной ситуации это мирные животные, питающиеся травой, ивой и берёзой.

Однако весной и осенью ситуация меняется. Осенью у самцов начинается брачный сезон — они становятся агрессивными и непредсказуемыми. Весной же на охрану встают самки с телятами. И вот тогда лось может напасть — особенно если посчитает, что вы или ваша собака угрожаете его потомству.

Статистика, которая удивляет

Хотя медведи считаются главными "страшилами" леса, по факту нападения лосей происходят чаще. Это связано с тем, что:

  • лоси чаще подходят к городам в поисках еды зимой;
  • их численность вблизи людей выше, чем у медведей;
  • агрессия самок весной не менее опасна, чем ревнивых самцов осенью.

Каждый год в результате столкновений с лосями травмы получают десятки людей. И не всегда удаётся избежать серьёзных последствий.

Как действовать при встрече

  1. Не подходите и не пытайтесь покормить лося.
  2. Не бросайте в него ничего и не кричите.
  3. Держите собак на поводке — лоси часто атакуют именно из-за них.

Если животное начинает проявлять агрессию, лучшее решение — уйти. Если лось всё же атаковал:

  1. Бегите к ближайшему укрытию (дереву, машине, забору).
  2. Если упали — сложитесь в позу эмбриона и закройте голову руками.
  3. Не двигайтесь и не сопротивляйтесь до тех пор, пока лось не уйдёт.

Уточнения

Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Дмитрий Тезнев
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