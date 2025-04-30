Он кажется мирным, но может напасть без предупреждения

Когда речь заходит о дикой природе, большинство из нас в первую очередь боится медведей. Но мало кто знает, что в ряде регионов гораздо более реальную опасность для человека представляет… лось. Да-да, тот самый величественный травоядный великан с ветвистыми рогами.
Лось — крупнейшее животное из семейства оленевых. Его рост в холке может достигать двух метров, а вес — более 800 килограммов. Особенно внушительны аляскинские лоси — они по-настоящему исполинские. Но, несмотря на размеры, в обычной ситуации это мирные животные, питающиеся травой, ивой и берёзой.
Однако весной и осенью ситуация меняется. Осенью у самцов начинается брачный сезон — они становятся агрессивными и непредсказуемыми. Весной же на охрану встают самки с телятами. И вот тогда лось может напасть — особенно если посчитает, что вы или ваша собака угрожаете его потомству.
Хотя медведи считаются главными "страшилами" леса, по факту нападения лосей происходят чаще. Это связано с тем, что:
Каждый год в результате столкновений с лосями травмы получают десятки людей. И не всегда удаётся избежать серьёзных последствий.
Если животное начинает проявлять агрессию, лучшее решение — уйти. Если лось всё же атаковал:
Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.
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