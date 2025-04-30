Он кажется мирным, но может напасть без предупреждения

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о дикой природе, большинство из нас в первую очередь боится медведей. Но мало кто знает, что в ряде регионов гораздо более реальную опасность для человека представляет… лось. Да-да, тот самый величественный травоядный великан с ветвистыми рогами.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лось

Кто опаснее в лесу: медведь или… лось

Лось: гигант с характером

Лось — крупнейшее животное из семейства оленевых. Его рост в холке может достигать двух метров, а вес — более 800 килограммов. Особенно внушительны аляскинские лоси — они по-настоящему исполинские. Но, несмотря на размеры, в обычной ситуации это мирные животные, питающиеся травой, ивой и берёзой.

Однако весной и осенью ситуация меняется. Осенью у самцов начинается брачный сезон — они становятся агрессивными и непредсказуемыми. Весной же на охрану встают самки с телятами. И вот тогда лось может напасть — особенно если посчитает, что вы или ваша собака угрожаете его потомству.

Статистика, которая удивляет

Хотя медведи считаются главными "страшилами" леса, по факту нападения лосей происходят чаще. Это связано с тем, что:

лоси чаще подходят к городам в поисках еды зимой;

их численность вблизи людей выше, чем у медведей;

агрессия самок весной не менее опасна, чем ревнивых самцов осенью.

Каждый год в результате столкновений с лосями травмы получают десятки людей. И не всегда удаётся избежать серьёзных последствий.

Как действовать при встрече

Не подходите и не пытайтесь покормить лося. Не бросайте в него ничего и не кричите. Держите собак на поводке — лоси часто атакуют именно из-за них.

Если животное начинает проявлять агрессию, лучшее решение — уйти. Если лось всё же атаковал:

Бегите к ближайшему укрытию (дереву, машине, забору). Если упали — сложитесь в позу эмбриона и закройте голову руками. Не двигайтесь и не сопротивляйтесь до тех пор, пока лось не уйдёт.

Уточнения

Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

