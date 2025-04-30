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Хорошее настроение — ключ к точной диагностике у собак

2:11
Зоосфера

Способность собак улавливать запахи — поразительна. Они могут обнаруживать рак, понижение уровня сахара в крови и даже инфекции — задолго до того, как это сделают анализы. Но может ли характер пса повлиять на его эффективность в такой ответственной работе? Как выяснили учёные, да — и очень даже сильно.

Человек с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с собакой

Настроение решает: почему оптимистичные собаки лучше распознают запахи болезней

Исследование, проведённое под руководством Шарин Бистре Даббах из Бристольского университета, раскрывает важную деталь: оптимизм у собак связан с их способностью точнее и быстрее распознавать критически важные запахи.

Как изучали "настрой" собак

Методика включала поведенческий тест - так называемое испытание на предвзятость суждений. Собакам показывали две миски: в одной из локаций — угощение, в другой — пусто. Затем исследователи ставили миску в промежуточное, неопределённое место. Реакция животного — подбежит оно с энтузиазмом или будет колебаться — показывала его "оптимизм" или "пессимизм".

Собаки, которые активно реагировали на неопределённость, оказывались более успешными в задачах по выявлению запахов. Такой подход демонстрирует не только высокий уровень уверенности, но и способность учиться в стрессовых условиях — важнейшее качество для медицинских собак.

Не всё так однозначно

Пессимистичные собаки, напротив, проявляли осторожность - что в некоторых задачах может быть даже плюсом. Они реже давали ложные сигналы и отличались внимательностью. Также было замечено, что с течением времени собаки становятся эмоционально устойчивее, что напрямую влияет на точность их работы.

Обнаружение запахов требует не просто чуткого носа, а ещё и железной концентрации. Именно поэтому тренировочные программы включают упражнения на уверенность, самоконтроль и взаимодействие с человеком. И теперь стало ясно, что настроение собаки — важный фактор при выборе кандидата в медицинские помощники.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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