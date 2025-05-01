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Кошка бежит боком, как краб? Это не шутка, а язык тела с древними корнями

1:56
Зоосфера

Иногда кошка вдруг начинает передвигаться боком, выгнув спину, будто готовится к танцу на арене. Такое поведение может показаться забавным, но на самом деле за ним стоит древняя программа инстинктов, эмоций и игры.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Разбираем, что именно хочет сказать кошка этим причудливым боковым галопом.

Защитная поза: "Я больше, чем кажусь"

При угрозе кошка включает режим визуального обмана. Она:

  • выгибает спину дугой,

  • распушает шерсть и хвост,

  • встаёт боком, чтобы казаться больше.

Так животное надеется отпугнуть соперника без драки. Чаще всего такое поведение наблюдается при встрече с незнакомцами, собаками или другими котами на своей территории.

Маленький тигр в игре

У котят боковой бег встречается чаще всего. Это способ тренировать инстинкты:

  • прыгать, уклоняться, атаковать, "пугать" и убегать,

  • одновременно развлекаться и социализироваться.

Но и взрослые кошки порой включают этот "боевой танец" — особенно если в доме весело, много игрушек, и хочется дурачиться.

Весёлое настроение без страха

Боковой бег — не всегда про опасность. Часто это всего лишь игривое возбуждение:

  • хвост не распушён, а расслаблен;

  • уши не прижаты, а в нейтральном положении;

  • движения грациозные, без резких скачков.

Если вы видите такую картину — поздравляем: ваша кошка в хорошем настроении и зовёт поиграть.

Что делать владельцу

Если поведение сопровождается агрессией, шипением или стрессом — дайте кошке пространство. Но если это часть игры — подключайтесь! Доставайте любимую удочку, мячик или лазер.

Эта короткая кошачья постановка — и весёлый танец, и важный способ общения. Главное — научиться читать "хореографию" вашего питомца правильно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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