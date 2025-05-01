Кошка бежит боком, как краб? Это не шутка, а язык тела с древними корнями

Иногда кошка вдруг начинает передвигаться боком, выгнув спину, будто готовится к танцу на арене. Такое поведение может показаться забавным, но на самом деле за ним стоит древняя программа инстинктов, эмоций и игры.
Разбираем, что именно хочет сказать кошка этим причудливым боковым галопом.
При угрозе кошка включает режим визуального обмана. Она:
выгибает спину дугой,
распушает шерсть и хвост,
встаёт боком, чтобы казаться больше.
Так животное надеется отпугнуть соперника без драки. Чаще всего такое поведение наблюдается при встрече с незнакомцами, собаками или другими котами на своей территории.
У котят боковой бег встречается чаще всего. Это способ тренировать инстинкты:
прыгать, уклоняться, атаковать, "пугать" и убегать,
одновременно развлекаться и социализироваться.
Но и взрослые кошки порой включают этот "боевой танец" — особенно если в доме весело, много игрушек, и хочется дурачиться.
Боковой бег — не всегда про опасность. Часто это всего лишь игривое возбуждение:
хвост не распушён, а расслаблен;
уши не прижаты, а в нейтральном положении;
движения грациозные, без резких скачков.
Если вы видите такую картину — поздравляем: ваша кошка в хорошем настроении и зовёт поиграть.
Если поведение сопровождается агрессией, шипением или стрессом — дайте кошке пространство. Но если это часть игры — подключайтесь! Доставайте любимую удочку, мячик или лазер.
Эта короткая кошачья постановка — и весёлый танец, и важный способ общения. Главное — научиться читать "хореографию" вашего питомца правильно.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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