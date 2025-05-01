Ушки чистые, а чешет — причина может быть глубже, чем кажется

Если заглянув в уши коту, вы увидели чёрный налёт — не спешите списывать всё на пыль. Чаще всего это не грязь, а признак паразита, известного как ушной клещ. И он не так безобиден, как кажется.
Отодектоз — паразитарное заболевание, вызванное микроскопическим клещом Otodectes cynotis. Он прячется глубоко в ушном проходе и питается тканевой жидкостью, а налёт, похожий на кофейную гущу — это продукты его жизнедеятельности, смешанные с серой. У одной самки за три недели может вылупиться сотня новых клещей — и ситуация быстро выходит из-под контроля.
Даже если питомец не выходит на улицу, он всё равно в зоне риска:
контакт с другими животными, включая собак и хорьков;
заражённые предметы — от миски до вашей обуви;
передача от матери к котятам.
Клещ может выживать вне тела до нескольких дней — достаточно одного заражённого предмета.
кошка чешет уши, трясёт головой;
чёрный налёт внутри уха;
покраснение, выпадение шерсти вокруг ушей;
гнойные выделения (в тяжёлых случаях).
Некоторые животные переносят болезнь почти без симптомов, но чернота в ушах — уже повод действовать.
Без микроскопа клеща не разглядеть. Ветеринар:
осматривает уши;
берёт соскоб;
изучает материал под увеличением — так видны как сами клещи, так и сопутствующие инфекции.
сначала — тщательная чистка ушей;
затем — противопаразитарные капли, мази или спреи (только по назначению врача!);
плюс поддержка иммунитета и обработка других животных в доме.
Нельзя прекращать лечение до полного выздоровления — клещ может вернуться.
регулярно проверяйте уши и чистите их;
поддерживайте чистоту в доме и обрабатывайте лежанки, игрушки, миски;
не допускайте контакта с уличными животными;
давайте качественный корм и витамины — это укрепляет защиту организма.
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