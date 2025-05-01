Ушки чистые, а чешет — причина может быть глубже, чем кажется

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если заглянув в уши коту, вы увидели чёрный налёт — не спешите списывать всё на пыль. Чаще всего это не грязь, а признак паразита, известного как ушной клещ. И он не так безобиден, как кажется.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и пылесос

Что такое отодектоз

Отодектоз — паразитарное заболевание, вызванное микроскопическим клещом Otodectes cynotis. Он прячется глубоко в ушном проходе и питается тканевой жидкостью, а налёт, похожий на кофейную гущу — это продукты его жизнедеятельности, смешанные с серой. У одной самки за три недели может вылупиться сотня новых клещей — и ситуация быстро выходит из-под контроля.

Как кошка заражается

Даже если питомец не выходит на улицу, он всё равно в зоне риска:

контакт с другими животными, включая собак и хорьков;

заражённые предметы — от миски до вашей обуви;

передача от матери к котятам.

Клещ может выживать вне тела до нескольких дней — достаточно одного заражённого предмета.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

кошка чешет уши, трясёт головой;

чёрный налёт внутри уха;

покраснение, выпадение шерсти вокруг ушей;

гнойные выделения (в тяжёлых случаях).

Некоторые животные переносят болезнь почти без симптомов, но чернота в ушах — уже повод действовать.

Как ставят диагноз

Без микроскопа клеща не разглядеть. Ветеринар:

осматривает уши; берёт соскоб; изучает материал под увеличением — так видны как сами клещи, так и сопутствующие инфекции.

Как лечить

сначала — тщательная чистка ушей;

затем — противопаразитарные капли, мази или спреи (только по назначению врача!);

плюс поддержка иммунитета и обработка других животных в доме.

Нельзя прекращать лечение до полного выздоровления — клещ может вернуться.

Профилактика

регулярно проверяйте уши и чистите их;

поддерживайте чистоту в доме и обрабатывайте лежанки, игрушки, миски;

не допускайте контакта с уличными животными;

давайте качественный корм и витамины — это укрепляет защиту организма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

