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Кот в экстазе, а ветеринар в панике: чем заканчивается любовь к печени

2:00
Зоосфера

Когда в доме пахнет свежей печенью, кошка превращается в охотника: в глазах огонёк, усы в напряжении, а мяуканье — особенно настойчивое. Но стоит ли идти у пушистого шантажа на поводу?

Игра с кошкой
Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра с кошкой

Чем полезна печень

Печень — натуральный суперфуд для кошек. В ней есть:

  • витамин А для зрения и иммунитета,

  • витамины группы В для обмена веществ,

  • железо и медь для крови и шерсти.

Но главное — это "концентрат пользы" в одном кусочке. Однако даже суперпродукт может обернуться проблемой.

Какую печень можно кошке

Подходит печень:

  • говяжья и телячья,

  • куриная и индейкина,

  • свиная, кроличья, баранья, утиная,

  • морской рыбы.

Каждый вид по-своему полезен, поэтому их стоит чередовать. Главное — не превращать деликатес в основу рациона.

Сырая или варёная

Сырая печень сохраняет максимум витаминов, но в ней могут быть паразиты, токсины и яйца гельминтов. Варка убивает всё вредное, но уничтожает до 50% пользы. Решение: замораживать сырую печень перед подачей или варить 5-6 минут — и давать немного.

Когда печень вредит

Слишком много печени — и начнутся проблемы:

  • диарея или запоры,

  • интоксикация витамином А (вялость, потеря аппетита, боль в суставах),

  • нагрузка на почки и риск образования камней.

Как давать правильно

  • Не чаще двух раз в неделю, не больше 10 г за раз.

  • Можно измельчить в блендере и подмешать в основной корм.

  • Обязательно контролируйте реакцию питомца.

И главное

Печень — это не ежедневное меню, а витаминная добавка. По мнению ветеринаров, оптимальное содержание печени в рационе — до 1,5% от общего объема пищи.

Комбинируйте белки, чередуйте субпродукты и наблюдайте за котом — он скажет вам "мяу" от чистого сердца.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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