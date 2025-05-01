Кот в экстазе, а ветеринар в панике: чем заканчивается любовь к печени

Когда в доме пахнет свежей печенью, кошка превращается в охотника: в глазах огонёк, усы в напряжении, а мяуканье — особенно настойчивое. Но стоит ли идти у пушистого шантажа на поводу?
Печень — натуральный суперфуд для кошек. В ней есть:
витамин А для зрения и иммунитета,
витамины группы В для обмена веществ,
железо и медь для крови и шерсти.
Но главное — это "концентрат пользы" в одном кусочке. Однако даже суперпродукт может обернуться проблемой.
Подходит печень:
говяжья и телячья,
куриная и индейкина,
свиная, кроличья, баранья, утиная,
морской рыбы.
Каждый вид по-своему полезен, поэтому их стоит чередовать. Главное — не превращать деликатес в основу рациона.
Сырая печень сохраняет максимум витаминов, но в ней могут быть паразиты, токсины и яйца гельминтов. Варка убивает всё вредное, но уничтожает до 50% пользы. Решение: замораживать сырую печень перед подачей или варить 5-6 минут — и давать немного.
Слишком много печени — и начнутся проблемы:
диарея или запоры,
интоксикация витамином А (вялость, потеря аппетита, боль в суставах),
нагрузка на почки и риск образования камней.
Не чаще двух раз в неделю, не больше 10 г за раз.
Можно измельчить в блендере и подмешать в основной корм.
Обязательно контролируйте реакцию питомца.
Печень — это не ежедневное меню, а витаминная добавка. По мнению ветеринаров, оптимальное содержание печени в рационе — до 1,5% от общего объема пищи.
Комбинируйте белки, чередуйте субпродукты и наблюдайте за котом — он скажет вам "мяу" от чистого сердца.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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