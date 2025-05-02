Грусть, тревога и пустая лежанка: что делать, если кошка ищет своих малышей

Может ли кошка скучать по своим котятам? Ответ не такой однозначный, как кажется. Учёные подтверждают: кошки способны испытывать стресс от разлуки, но его степень зависит от множества факторов. В статье вы найдёте не только мнение исследователей, но и реальные истории от заводчиков и владельцев — и узнаете, как помочь своей пушистой маме справиться с уходом малышей.
Кошка — не просто инстинктивная "машина по уходу за котятами". Современные исследования показывают: у неё есть способность формировать эмоциональную привязанность, особенно в первые недели жизни потомства. Именно в этот период вырабатывается окситоцин — гормон, связанный с материнской заботой и привязанностью. Но в отличие от человека, эта связь у кошки не вечная: примерно к 12 неделям инстинкт уходит, и котята начинают восприниматься ею скорее как подростки, а не как детки.
Многие опытные заводчики подтверждают: при позднем отъёме котят кошки не испытывают проблем, а иногда даже проявляют признаки облегчения. Они вновь становятся игривыми и активными.
Будьте внимательны, если кошка:
Обычно эти признаки проходят через несколько дней. Если нет — обратитесь к ветеринару.
Понимание чувств кошки и бережный подход к разлуке с котятами — залог её душевного спокойствия и вашего доверительного общения на долгие годы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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