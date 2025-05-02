Грусть, тревога и пустая лежанка: что делать, если кошка ищет своих малышей

Может ли кошка скучать по своим котятам? Ответ не такой однозначный, как кажется. Учёные подтверждают: кошки способны испытывать стресс от разлуки, но его степень зависит от множества факторов. В статье вы найдёте не только мнение исследователей, но и реальные истории от заводчиков и владельцев — и узнаете, как помочь своей пушистой маме справиться с уходом малышей.

Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка с котятами

Эмоции у кошек есть — и они настоящие

Кошка — не просто инстинктивная "машина по уходу за котятами". Современные исследования показывают: у неё есть способность формировать эмоциональную привязанность, особенно в первые недели жизни потомства. Именно в этот период вырабатывается окситоцин — гормон, связанный с материнской заботой и привязанностью. Но в отличие от человека, эта связь у кошки не вечная: примерно к 12 неделям инстинкт уходит, и котята начинают восприниматься ею скорее как подростки, а не как детки.

Когда разлука причиняет боль

До 8 недель: котят забирать ещё рано. Кошка может начать громко мяукать, тревожиться, плохо есть или искать малышей. Это стресс.

котят забирать ещё рано. Кошка может начать громко мяукать, тревожиться, плохо есть или искать малышей. Это стресс. После 12 недель: её материнский инстинкт угасает, и большинство кошек спокойно переживают расставание.

Многие опытные заводчики подтверждают: при позднем отъёме котят кошки не испытывают проблем, а иногда даже проявляют признаки облегчения. Они вновь становятся игривыми и активными.

Почему одни кошки страдают, а другие нет

Характер : спокойные и независимые кошки легче отпускают потомство.

: спокойные и независимые кошки легче отпускают потомство. Условия жизни : в стрессовой обстановке даже незначительное изменение может сильно повлиять на животное.

: в стрессовой обстановке даже незначительное изменение может сильно повлиять на животное. Резкость разлуки: если всех котят забирают в один день, кошке сложнее адаптироваться.

Поведение кошки после разлуки

Будьте внимательны, если кошка:

Мяукает и ищет котят.

Отказывается от еды.

Выглядит подавленной.

Становится раздражительной или чрезмерно ласковой.

Обычно эти признаки проходят через несколько дней. Если нет — обратитесь к ветеринару.

Как помочь кошке пережить разлуку

Отдавайте котят не раньше 12-14 недель.

Сохраняйте стабильность и распорядок дня.

Уделяйте внимание и заботу: играйте, гладьте, разговаривайте.

Оставьте в лежанке что-то с запахом котят.

Следите за здоровьем и поведением.

Понимание чувств кошки и бережный подход к разлуке с котятами — залог её душевного спокойствия и вашего доверительного общения на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

