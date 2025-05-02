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Грусть, тревога и пустая лежанка: что делать, если кошка ищет своих малышей

Зоосфера

Может ли кошка скучать по своим котятам? Ответ не такой однозначный, как кажется. Учёные подтверждают: кошки способны испытывать стресс от разлуки, но его степень зависит от множества факторов. В статье вы найдёте не только мнение исследователей, но и реальные истории от заводчиков и владельцев — и узнаете, как помочь своей пушистой маме справиться с уходом малышей.

Кошка с котятами
Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

Эмоции у кошек есть — и они настоящие

Кошка — не просто инстинктивная "машина по уходу за котятами". Современные исследования показывают: у неё есть способность формировать эмоциональную привязанность, особенно в первые недели жизни потомства. Именно в этот период вырабатывается окситоцин — гормон, связанный с материнской заботой и привязанностью. Но в отличие от человека, эта связь у кошки не вечная: примерно к 12 неделям инстинкт уходит, и котята начинают восприниматься ею скорее как подростки, а не как детки.

Когда разлука причиняет боль

  • До 8 недель: котят забирать ещё рано. Кошка может начать громко мяукать, тревожиться, плохо есть или искать малышей. Это стресс.
  • После 12 недель: её материнский инстинкт угасает, и большинство кошек спокойно переживают расставание.

Многие опытные заводчики подтверждают: при позднем отъёме котят кошки не испытывают проблем, а иногда даже проявляют признаки облегчения. Они вновь становятся игривыми и активными.

Почему одни кошки страдают, а другие нет

  • Характер: спокойные и независимые кошки легче отпускают потомство.
  • Условия жизни: в стрессовой обстановке даже незначительное изменение может сильно повлиять на животное.
  • Резкость разлуки: если всех котят забирают в один день, кошке сложнее адаптироваться.

Поведение кошки после разлуки

Будьте внимательны, если кошка:

  • Мяукает и ищет котят.
  • Отказывается от еды.
  • Выглядит подавленной.
  • Становится раздражительной или чрезмерно ласковой.

Обычно эти признаки проходят через несколько дней. Если нет — обратитесь к ветеринару.

Как помочь кошке пережить разлуку

  • Отдавайте котят не раньше 12-14 недель.
  • Сохраняйте стабильность и распорядок дня.
  • Уделяйте внимание и заботу: играйте, гладьте, разговаривайте.
  • Оставьте в лежанке что-то с запахом котят.
  • Следите за здоровьем и поведением.

Понимание чувств кошки и бережный подход к разлуке с котятами — залог её душевного спокойствия и вашего доверительного общения на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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