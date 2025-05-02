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Пёс проживёт дольше: в США одобрили первую таблетку от старости для собак

3:33
Зоосфера

Представьте, что можно подарить своему псу не просто вкусняшку, а дополнительные годы жизни. Прозвучит как сказка — но учёные уже близки к тому, чтобы сделать это реальностью. Первая в мире антивозрастная таблетка для собак прошла ключевую проверку американского регулятора. Осталось немного — и она появится в продаже.

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Что за таблетка и как она работает

Разработкой занимается стартап Loyal из Сан-Франциско. Препарат предназначен для пожилых собак — возрастом от 10 лет и весом более 6 килограммов. Таблетка не "лечит" в привычном понимании, а поддерживает метаболизм и гормональный фон, помогая организму стареющего пса работать как в молодости. И главное — она не требует смены рациона или уменьшения калорий, в отличие от прежних подходов.

Кто стоит за разработкой

Компания Loyal появилась в 2019 году. За несколько лет стартап собрал 150 миллионов долларов инвестиций и стал флагманом в сфере долголетия домашних животных. Её основательница, Селин Халиуа, верит: если мы продлеваем жизнь собакам, мы учимся продлевать её и себе. Ведь собаки и люди эволюционировали рядом, и механизмы старения у нас схожи.

Что говорит FDA и когда ждать в продаже

В 2024 году FDA (Управление по санитарному надзору США) признало — у таблетки есть "разумное основание" считать её эффективной. Это важный шаг. Впереди ещё этапы проверки безопасности и масштабирования производства. Если всё пойдёт по плану, купить препарат можно будет в 2025 году. Ориентировочная цена — до 100 долларов в месяц.

Почему это важно для владельцев

Сегодня собака — не просто животное, а член семьи. Согласно исследованию Pew Research Center, 97% владельцев в США считают питомцев полноценными родственниками. Неудивительно, что расходы на здоровье собак стремительно растут. Антивозрастные таблетки могут стать следующим шагом в заботе о любимцах.

А есть ли минусы

Некоторые специалисты предупреждают: любые новые препараты могут иметь побочные эффекты. Например, профессор Дебора Кадо из Стэнфорда советует не забывать о проверенной классике — движении, правильном питании и любви. Также учёные поднимают вопрос: что делать, если собаки будут жить дольше, но попадать на улицу? Тогда придётся пересматривать всю систему ответственного содержания.

Что будет дальше

Компания Loyal уже разработала и другой препарат — инъекционный, для крупных пород. Но именно таблетка имеет шансы стать массовым продуктом: она удобна, безопасна и не требует радикальных изменений в уходе. Если испытания покажут хорошие результаты, антивозрастная терапия станет частью повседневной ветеринарии — а затем, возможно, дойдёт и до человека.

Вывод: будущее уже рядом

Антивозрастная таблетка для собак — это не научная фантастика, а почти готовый продукт. Уже скоро хозяева смогут не просто лечить питомцев, но и реально продлевать им жизнь. И хотя путь только начинается, ясно одно — наши четвероногие друзья будут с нами дольше, чем раньше.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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