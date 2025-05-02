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Плачут ли кошки от грусти? Ответ вас удивит — и немного расстроит

3:32
Зоосфера

Ваш кот сидит у двери с жалобным мяуканьем и блестящими глазами — и вам кажется, что он… плачет? Удивительно, но у кошачьих всё немного иначе. Разберёмся, действительно ли кошки могут плакать, почему у них слезятся глаза и когда это повод для волнения.

Старая кошка
Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Старая кошка

Плачут ли кошки от эмоций

Короткий ответ — нет. Кошки не плачут, как люди. У нас слёзы связаны с эмоциями — радостью, болью, грустью. У кошек — это исключительно физиологическая реакция.

А вот жалобные звуки, которые они издают, вполне могут напоминать плач. Особенно это характерно для котят, когда они зовут маму, и взрослых кошек — если им нужно внимание или еда. Это скорее голосовое выражение потребности, а не "слёзы от тоски".

Почему у кошки слезятся глаза

Если слёзы всё же появились — ищем причину среди следующих:

Раздражение или аллергия

  • Пыль, дым, запах моющих средств, наполнитель в лотке или даже пыльца — всё это может вызвать временное слезотечение.

Инфекции

  • Конъюнктивит, кальцивирус, герпесвирус и прочие инфекции часто вызывают выделения из глаз. Особенно если они мутные, гнойные или сопровождаются покраснением.

Проблемы с носослёзным каналом

  • Характерно для плоскомордых пород (персы, экзоты). Каналы у таких кошек часто забиты, и слёзы не успевают стекать внутрь, образуя "дорожки" под глазами.

Инородное тело или травма

  • Если кошка поцарапала глаз или туда попала шерсть, может появиться обильное слезотечение. Обратите внимание, если питомец трёт глаз лапой.

Стресс или дискомфорт

  • Иногда слёзы возникают при сильном внутреннем напряжении — например, если у кошки болят зубы или она плохо себя чувствует в целом. Это косвенная реакция организма.

Как понять, что кошке плохо

Насторожитесь, если кошка:

  • Жалобно мяукает без причины.
  • Прячется или, наоборот, становится раздражительной.
  • Щурит глаз или постоянно трет его.
  • Отказывается от еды и воды.

Если к слезам добавляются гной, вялость или изменение поведения — это повод обратиться к ветеринару.

Что делать, если у кошки слезятся глаза

  • Устраните раздражители: проветрите помещение, уберите резкие запахи.
  • Протрите глазки: используйте тёплую кипячёную воду и ватный диск. Без чайных настоев — они могут навредить!
  • Посетите ветеринара: если слёзы не проходят или сопровождаются выделениями — нужна профессиональная помощь.
  • Снизьте стресс: игры, уютное место и ваше внимание — всё это помогает кошке чувствовать себя в безопасности.

Когда волноваться не стоит

Слёзы могут быть нормой:

  • После сна.
  • На улице в ветреную погоду.
  • У пород с короткой мордой — небольшое слезотечение у них бывает почти постоянно.

Главное — слёзы не должны быть мутными, липкими или сопровождаться болью.

Слушайте кошку — и вы многое узнаете

Кошки не плачут от грусти, но их "слёзы" — это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Если глаза кошки блестят не от счастья, разберитесь в причинах. И, как всегда, любовь, внимание и забота помогут вовремя заметить тревожные признаки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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