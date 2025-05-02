Плачут ли кошки от грусти? Ответ вас удивит — и немного расстроит

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш кот сидит у двери с жалобным мяуканьем и блестящими глазами — и вам кажется, что он… плачет? Удивительно, но у кошачьих всё немного иначе. Разберёмся, действительно ли кошки могут плакать, почему у них слезятся глаза и когда это повод для волнения.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Старая кошка

Плачут ли кошки от эмоций

Короткий ответ — нет. Кошки не плачут, как люди. У нас слёзы связаны с эмоциями — радостью, болью, грустью. У кошек — это исключительно физиологическая реакция.

А вот жалобные звуки, которые они издают, вполне могут напоминать плач. Особенно это характерно для котят, когда они зовут маму, и взрослых кошек — если им нужно внимание или еда. Это скорее голосовое выражение потребности, а не "слёзы от тоски".

Почему у кошки слезятся глаза

Если слёзы всё же появились — ищем причину среди следующих:

Раздражение или аллергия

Пыль, дым, запах моющих средств, наполнитель в лотке или даже пыльца — всё это может вызвать временное слезотечение.

Инфекции

Конъюнктивит, кальцивирус, герпесвирус и прочие инфекции часто вызывают выделения из глаз. Особенно если они мутные, гнойные или сопровождаются покраснением.

Проблемы с носослёзным каналом

Характерно для плоскомордых пород (персы, экзоты). Каналы у таких кошек часто забиты, и слёзы не успевают стекать внутрь, образуя "дорожки" под глазами.

Инородное тело или травма

Если кошка поцарапала глаз или туда попала шерсть, может появиться обильное слезотечение. Обратите внимание, если питомец трёт глаз лапой.

Стресс или дискомфорт

Иногда слёзы возникают при сильном внутреннем напряжении — например, если у кошки болят зубы или она плохо себя чувствует в целом. Это косвенная реакция организма.

Как понять, что кошке плохо

Насторожитесь, если кошка:

Жалобно мяукает без причины.

Прячется или, наоборот, становится раздражительной.

Щурит глаз или постоянно трет его.

Отказывается от еды и воды.

Если к слезам добавляются гной, вялость или изменение поведения — это повод обратиться к ветеринару.

Что делать, если у кошки слезятся глаза

Устраните раздражители: проветрите помещение, уберите резкие запахи.

проветрите помещение, уберите резкие запахи. Протрите глазки: используйте тёплую кипячёную воду и ватный диск. Без чайных настоев — они могут навредить!

используйте тёплую кипячёную воду и ватный диск. Без чайных настоев — они могут навредить! Посетите ветеринара: если слёзы не проходят или сопровождаются выделениями — нужна профессиональная помощь.

если слёзы не проходят или сопровождаются выделениями — нужна профессиональная помощь. Снизьте стресс: игры, уютное место и ваше внимание — всё это помогает кошке чувствовать себя в безопасности.

Когда волноваться не стоит

Слёзы могут быть нормой:

После сна.

На улице в ветреную погоду.

У пород с короткой мордой — небольшое слезотечение у них бывает почти постоянно.

Главное — слёзы не должны быть мутными, липкими или сопровождаться болью.

Слушайте кошку — и вы многое узнаете

Кошки не плачут от грусти, но их "слёзы" — это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Если глаза кошки блестят не от счастья, разберитесь в причинах. И, как всегда, любовь, внимание и забота помогут вовремя заметить тревожные признаки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

