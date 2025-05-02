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Сыр, падаль и твои тапки: странные запахи, которые сводят собак с ума и почему им это нравится

2:33
Зоосфера

Для собаки мир — это запахи. Не зря её нос называют сверхточным сенсором: он улавливает в 40-60 раз больше ароматов, чем человеческий. Именно через обоняние собаки читают "газету" мира — и в этом выпуске не новости, а еда, другие животные и… падаль.

Мопс
Фото: openverse.org by tjortenzi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мопс

Разбираемся, какие запахи притягивают собак, будто магнит, и почему некоторые из них кажутся нам странными.

Хозяин — аромат безопасности

Любимая кофта, подушка или даже обувь — для собаки это не просто вещи. Это ваш запах, который даёт ощущение уюта и защищённости. Питомцы легко распознают именно "своего" человека — и запах помогает им справляться со стрессом в незнакомой обстановке.

Мясо — безоговорочный фаворит

Сырое или приготовленное, курица или говядина — любой мясной запах вызывает восторг. Это врождённая реакция, доставшаяся от предков-волков. Мясные ароматы не только вкусны, но и эффективны — именно их чаще всего используют при дрессировке.

Следы животных — живая хроника

Собаки активно нюхают следы других зверей, собирая информацию: кто проходил, какого пола, настроения, возраста. Это почти как собачий соцсеть: обнюхивание — способ общения и изучения мира.

Земля, трава и листья — природная разведка

Запахи почвы и растений — как сводка о происходящем в округе. Питомец по аромату может определить, какие животные были рядом и что здесь происходило. Для нас — просто прогулка, для собаки — детективное расследование.

Сыр и рыба — ароматная неожиданность

Запахи этих продуктов собаки улавливают издалека. Они насыщены жиром и белком — отсюда интерес. В дрессировке сыр часто используют как "супер-награду" за сложную команду.

Падаль — зов природы

А вот и самый неожиданный пункт. Да, запах разложения вызывает у собак особый интерес. Всё дело в инстинктах — в дикой природе падаль часто становилась пищей. Но важно помнить: контакт с такими находками может быть опасен. Лучше не рисковать.

Зная, какие запахи действительно важны для вашей собаки, вы не только лучше поймёте её поведение, но и сделаете совместную жизнь ещё ближе и гармоничнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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