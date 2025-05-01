Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем со вкусом: 4 простых шага к легкому салату с куриным филе, который заменит ужин
Стиральная машина слишком шумная при стирке: решение удивительно простое
Скрытые хищники: 7 быстрых седанов 90-х, которые остались в тени легенд
Теннисный бунтарь: как любовь к Штеффи Граф изменила судьбу Андре Агасси
Ты меня ненавидишь: Гэри Олдман извинился перед Деми Мур
Цикорий бьёт рекорды: Россия удивляет мир экспортным бумом
Топология во времени: учёные раскрыли секреты устойчивых световых волн
Кому действительно идут пастельные цвета — проверьте, не портят ли они ваш образ
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык

Вы просто повеселились, а собака — в панике: что её пугает в пьяном хозяине

3:26
Зоосфера

Весёлый вечер, веселье в компании — и вот человек возвращается домой в нетрезвом состоянии. Но вместо радостной встречи собака замирает, прижимает уши и даже может зарычать или укусить. Почему так происходит? Что вызывает у животного такую сильную тревогу?

Доберман
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Доберман

Что видит собака, когда хозяин пьян

Собаки — удивительно чувствительные существа, для которых привычный облик, голос и поведение хозяина — главный ориентир в мире. Когда человек пьянеет, его поведение меняется: он может шататься, кричать, смеяться не к месту, резко жестикулировать. Всё это воспринимается собакой как угрозу.

Причины тревожной реакции на опьянение

  • Непривычное поведение: собака не понимает, почему хозяин ведёт себя неадекватно. Её пугают резкие движения, громкий голос, нестабильность походки.
  • Резкий запах: алкоголь и продукты его распада меняют не только дыхание, но и феромонный профиль человека. Для собаки он становится "чужим".
  • Сбившийся распорядок: домашние ритуалы — еда, игры, прогулка — могут быть нарушены. У животного появляется чувство тревоги и неуверенности.
  • Отсутствие понимания происходящего: собаки не могут интерпретировать опьянение. Всё, что им остаётся, — защищаться или избегать опасности.

Возможные реакции собаки

  • Отстранение, избегание.
  • Тревожное поведение: прятание, поджимание хвоста.
  • Рычание, агрессия (особенно у собак с охранным инстинктом).
  • Тревожный лай или скулёж.
  • Нежелание идти на контакт.

Иногда собака может даже укусить — не из злости, а от страха и растерянности.

Как избежать конфликта с питомцем

Если вы планируете вечеринку или знаете, что будете в состоянии опьянения, важно заранее позаботиться о психологическом комфорте собаки:

  • Изолируйте питомца в отдельной комнате с лежанкой, игрушками и водой. Это убережёт его от неожиданного контакта.
  • Не пытайтесь играть или обниматься, пока не протрезвеете. Животное может воспринять ваши действия как угрозу.
  • После возвращения домой переоденьтесь, умойтесь или примите душ, чтобы убрать запах спиртного.
  • Выполняйте рутину до застолья: выгуляйте, покормите, уделите внимание.
  • Сохраняйте спокойствие и мягкость, даже если пьянство прошло без изоляции. Резкие действия — главный раздражитель.

Почему важно учитывать реакцию питомца

Алкоголь меняет не только восприятие человека, но и его поведение. Даже если вы не чувствуете себя агрессивно, собака может счесть ваши действия подозрительными. Один неправильный жест — и доверие, выстраиваемое годами, может быть разрушено.

Если такие инциденты происходят регулярно, животное может развить хронический стресс, стать тревожным, замкнутым или даже агрессивным.

Вывод

Собаки не понимают, что такое опьянение. Для них это — резкая, необъяснимая перемена в поведении и запахе самого близкого существа. Чтобы сохранить с питомцем доверие и привязанность, важно учитывать его реакцию и не подвергать его лишнему стрессу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям
Домашние животные
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Кому действительно идут пастельные цвета — проверьте, не портят ли они ваш образ
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Крапива — природное удобрение: как использовать для повышения урожайности
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Сигналы тревоги: что на самом деле означает отёк пальцев и ноющая боль в коленях
Гороховый суп взорвёт вкусовые рецепторы: добавьте эти три ингредиента, и ваши близкие будут в восторге
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Прощай, химия! PepsiCo отказывается от искусственных добавок
Уединённый рай на скале: этот итальянский полуостров скрывает нечто особенное
Неожиданный поворот: CBF успокаивает фанатов насчёт формы сборной Бразилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.