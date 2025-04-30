ФСБ, яд и змеи из Сирии: как весной рождаются самые нелепые фейки о гадюках

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением дачного сезона по мессенджерам вновь поползли ужасающие сообщения: якобы в лесах Московской области объявились "мутировавшие палестинские гадюки" с жутким ядом, неизвестным учёным. Видео с "опасными змеями" расходятся, пугают и набирают тысячи репостов. Но давайте разберёмся — почему всё это чистой воды вымысел.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Гадюка

Фейк начинается с первого абзаца

Авторы пугающих сообщений ссылаются на некую "токсико-серпентологическую лабораторию при ФСБ Московской области". Ни такой лаборатории, ни отдельного управления ФСБ в области в природе не существует. А выражения вроде "укусы дали странные результаты анализов" звучат просто комично. Анализы чего? Самих укусов?

Палестинская гадюка действительно существует — но не в России

Да, Daboia palaestinae — реальный вид змеи. Но она обитает исключительно в Израиле, Ливане, Сирии и Палестине. В наших лесах ей попросту не выжить. Почему?

Гадюки — холоднокровные животные: им нужна температура не ниже +15°C. В условиях недавней подмосковной весны они бы просто не вылезли из зимовки.

им нужна температура не ниже +15°C. В условиях недавней подмосковной весны они бы просто не вылезли из зимовки. Такие змеи не мигрируют: даже если кто-то тайно завёз её, климат Подмосковья её убил бы.

даже если кто-то тайно завёз её, климат Подмосковья её убил бы. Мутации не делают пустынных змей морозоустойчивыми: так не работает эволюция.

Видео и фото — не доказательства

В роликах, якобы снятых в Подмосковье, показаны обычные ужи и меланистические гадюки — вполне типичные представители местной фауны, которые весной просто вышли погреться. Они действительно могут казаться "жуткими", особенно если змею заметили сразу после зимовки, когда она ещё вялая.

Яд, хранящийся 70 лет

В истории утверждается, что яд "не совпал ни с одним из тысяч образцов за последние 70 лет". Но:

Жидкий яд хранится до трёх недель , после чего сворачивается.

, после чего сворачивается. В сухом виде он может храниться максимум 30 лет - и то при строгих условиях.

- и то при строгих условиях. Сравнение требует химического анализа, а не "просмотра по базе".

Если авторы не могут объяснить, как брались пробы, чем их исследовали и что вообще сравнивали — это уже говорит о недостоверности.

Идея "отрицательного генезиса" — это вообще что

Фраза "яд с отрицательным генезисом" звучит внушительно, но не имеет смысла. Генезис — это происхождение. Отрицательный генезис — это как "круглый квадрат". То есть полная чушь.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

