ФСБ, яд и змеи из Сирии: как весной рождаются самые нелепые фейки о гадюках

С наступлением дачного сезона по мессенджерам вновь поползли ужасающие сообщения: якобы в лесах Московской области объявились "мутировавшие палестинские гадюки" с жутким ядом, неизвестным учёным. Видео с "опасными змеями" расходятся, пугают и набирают тысячи репостов. Но давайте разберёмся — почему всё это чистой воды вымысел.
Авторы пугающих сообщений ссылаются на некую "токсико-серпентологическую лабораторию при ФСБ Московской области". Ни такой лаборатории, ни отдельного управления ФСБ в области в природе не существует. А выражения вроде "укусы дали странные результаты анализов" звучат просто комично. Анализы чего? Самих укусов?
Да, Daboia palaestinae — реальный вид змеи. Но она обитает исключительно в Израиле, Ливане, Сирии и Палестине. В наших лесах ей попросту не выжить. Почему?
В роликах, якобы снятых в Подмосковье, показаны обычные ужи и меланистические гадюки — вполне типичные представители местной фауны, которые весной просто вышли погреться. Они действительно могут казаться "жуткими", особенно если змею заметили сразу после зимовки, когда она ещё вялая.
В истории утверждается, что яд "не совпал ни с одним из тысяч образцов за последние 70 лет". Но:
Если авторы не могут объяснить, как брались пробы, чем их исследовали и что вообще сравнивали — это уже говорит о недостоверности.
Фраза "яд с отрицательным генезисом" звучит внушительно, но не имеет смысла. Генезис — это происхождение. Отрицательный генезис — это как "круглый квадрат". То есть полная чушь.
Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.