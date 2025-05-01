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Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык

2:18
Зоосфера

Гадюка — не агрессивная хищница, а скорее застенчивый сосед, который предпочитает не попадаться вам на глаза. Но если столкновение всё же произошло, важно понимать, как она себя поведёт — и что делать, чтобы избежать укуса. Ниже — простые советы, которые помогут вам сохранить здоровье и спокойствие в дачный сезон.

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Змеи — не круглогодичная угроза

Зимой гадюка спит. Весной — медленно раскачивается после анабиоза. Опасный период — с середины лета до осени, когда змея активна, голодна и способна обороняться. В жару она может появиться в траве, на тропинке, возле камней или компоста.

Где обитают

Гадюки встречаются почти во всех регионах России, особенно в дачных зонах, лесах, на окраинах деревень. Узнать гадюку просто: у неё треугольная голова и узкие зрачки, как у кошки. Их цвет — от чёрного до голубовато-серого, и это не шутка.

Одежда — ваш щит

Клыки у гадюки ломкие. Чем толще ваша обувь и одежда — тем больше шансов, что змея не прокусит кожу. Лучше надеть плотные ботинки и длинные штаны, если идёте в траву или на огород.

Предупреждаем змею о своём присутствии

Гадюка не ищет встречи. Она пуглива и при первых признаках опасности старается уползти. Поэтому шумите: шаркайте, топайте, разговаривайте. Особенно в высокой траве или около камней.

Не провоцируйте

Если змея "встала в стойку" и зашипела — не геройствуйте. Не машите палками, не бросайтесь и не пытайтесь её отогнать. Просто спокойно отойдите. В большинстве случаев она вас не преследует.

Если укус всё же произошёл

  • Сохраняйте спокойствие: паника ускоряет пульс, а значит — распространение яда.
  • Не пытайтесь поймать змею - это риск второго укуса.
  • Обездвижьте поражённую часть, не прижигайте, не режьте, не накладывайте жгут.
  • Промойте рану (без спирта), пейте воду и срочно обратитесь к врачу.

Укус гадюки крайне редко бывает смертелен. Но медицинская помощь обязательна.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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