Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа суше бумаги, волосы на расчёске, простуды липнут? Возможно, вы забыли об одной важной вещи
Правильные удобрения для картофеля: почему азот так важен
Белоснежное сиденье унитаза без усилий: этот трюк изменит ваше представление об уборке
Из-за одной фразы — протокол: какие слова инспекторы запоминают надолго
Плечи мечты: 5 шагов к идеальным дельтам – этот секрет изменит вашу тренировку
Скрытые герои рынка труда: у кого в России зарплата увеличилась на 90 тысяч рублей
Невидимая угроза: почему чрезмерное использование ИИ может снизить вашу память
Секрет раскрыт: этот регион Турции стал новым местом притяжения для звёзд
Никакой жары и дискомфорта: главные летние тренды 2025, которые вы полюбите

Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений

2:41
Зоосфера

Среди владельцев собак всё ещё распространено мнение о том, что кобелю "обязательно нужна самка". Некоторые считают, что отсутствие половой жизни негативно влияет на поведение, здоровье или психику животного. Однако ветеринарная практика и кинологический опыт говорят об обратном.

Маленькая собака
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маленькая собака

В чём ошибка подобных представлений

Идея о том, что пёс страдает без спаривания, основана на человеческой проекции и не имеет под собой зоологической основы. Вопреки распространённому мифу, отсутствие доступа к самке не вызывает у кобеля ни психических отклонений, ни физических заболеваний. Более того, в условиях дикой природы лишь ограниченное число самцов действительно участвуют в размножении — конкуренция внутри стаи велика, а инстинкт не всегда завершается спариванием.

Опасность естественных решений

Иногда владельцы, пытаясь удовлетворить инстинкты питомца, выпускают его в уличную среду — например, в стаю бродячих собак. Это не только безответственно, но и опасно:

  • риск травм и нападений: домашний кобель может стать жертвой агрессии со стороны уличных псов;
  • передача заболеваний: бродячие собаки часто переносят инфекции, с которыми у них сформирован устойчивый иммунитет, домашний же пёс, особенно породистый, может не справиться с подобной нагрузкой;
  • неконтролируемое размножение: такие действия приводят к появлению нежелательных метисов, увеличивая численность бездомных животных.

Здоровая альтернатива — пет-класс и кастрация

Современный подход к содержанию домашних животных предполагает, что не каждая особь должна участвовать в размножении. Большинство породистых собак живут в статусе пет-класс — это любимцы семьи, не участвующие в выставках и разведении. Такие животные ведут полноценную и счастливую жизнь без полового опыта.

Кастрация — ещё один способ избавить питомца от гормонального напряжения, агрессии и бегства во время течки у соседских собак. Эта мера позволяет избежать нежелательных последствий как для самого кобеля, так и для окружающей среды.

Вывод

Кобелю не обязательно иметь половые контакты для полноценной и здоровой жизни. Ответственные владельцы понимают: питомец нуждается прежде всего в заботе, обучении, физической нагрузке и социальной адаптации. Всё остальное — мифы, от которых стоит отказаться ради благополучия самого животного и общества в целом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Шоу-бизнес
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения Аудио 
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай
Садоводство, цветоводство
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай Аудио 
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия
Российский шоу-бизнес
Павел Дуров гордится: возлюбленная раскрыла правила финансового благополучия Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Кожа суше бумаги, волосы на расчёске, простуды липнут? Возможно, вы забыли об одной важной вещи
Правильные удобрения для картофеля: почему азот так важен
Белоснежное сиденье унитаза без усилий: этот трюк изменит ваше представление об уборке
Из-за одной фразы — протокол: какие слова инспекторы запоминают надолго
Плечи мечты: 5 шагов к идеальным дельтам – этот секрет изменит вашу тренировку
Скрытые герои рынка труда: у кого в России зарплата увеличилась на 90 тысяч рублей
Невидимая угроза: почему чрезмерное использование ИИ может снизить вашу память
Секрет раскрыт: этот регион Турции стал новым местом притяжения для звёзд
Никакой жары и дискомфорта: главные летние тренды 2025, которые вы полюбите
Мясо без убоя: клеточные технологии потрясают мир – будущее уже наступило
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.