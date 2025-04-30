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Почему весной тротуары шевелятся? Лягушачье нашествие объяснили биологи

2:58
Зоосфера

Каждую весну появляется новость: "Дороги завалило лягушками!" Журналисты удивляются, автомобилисты возмущаются, дачники хватаются за грабли. Но на самом деле — ничего странного не происходит. Просто началась весенняя миграция амфибий, и у неё есть вполне естественное объяснение.

Лягушка
Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лягушка

Почему лягушки выходят на сушу

Как и все холоднокровные животные, земноводные впадают в спячку на зиму. Большинство видов, включая квакш и чесночниц, зимуют прямо в водоёмах — зарываются в ил и замирают до весны. С первыми теплыми днями они просыпаются и… устремляются к местам размножения. Причём все — почти одновременно. Отсюда и ощущение "нашествия".

Кто они — эти странные гости

Весной можно встретить не только привычных зелёных лягушек, но и других представителей амфибий, например:

  • Жабы: сухопутные мигранты, спешат в воду исключительно для размножения;
  • Чесночницы: уникальные создания, внешне нечто среднее между жабами и лягушками. У них ядовитая слизь и характерный запах чеснока.

После зимы у амфибий включается инстинкт продолжения рода. Они активно ищут партнёров, спариваются и откладывают икру. У лягушек — наружное оплодотворение, и самку часто облепляют десятки самцов. Такая спаривающаяся "грудка" даже получила своё название — mating ball (спаривающийся шар).

Что происходит после размножения

Как только икра отложена, взрослые особи разбегаются — буквально. Лягушки, жабы и чесночницы покидают переполненные водоёмы, чтобы избежать конкуренции за еду. И тут-то они и встречаются с людьми: на тротуарах, дорогах, участках.

Через 2-3 километра хаотичное передвижение заканчивается. Земноводные расселяются по болотам, оврагам, ручьям и даже подвалах. Жизнь возвращается в привычное русло — до следующей весны.

Почему важно не мешать лягушкам

Весенние миграции — очень уязвимый этап в жизни амфибий. Они ослаблены после зимовки, истощены из-за размножения и особенно чувствительны к внешним угрозам. Их легко раздавить на дороге или случайно загнать в ловушку на участке.

Если весной вы увидите скопление лягушек:

  • Не давите их на дороге: объедьте или остановитесь;
  • Не гоните их с участка: они скоро сами уйдут;
  • Не трогайте руками: особенно детей, ведь слизь некоторых видов может быть раздражающей.

Знак, который знают не все

В некоторых регионах даже устанавливают временные дорожные знаки — "Сезонная миграция земноводных". Это не шутка, а реальная мера охраны: по подсчётам экологов, тысячи амфибий гибнут ежегодно под колёсами.

Уточнения

Лягу́шки - общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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