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Лишай у домашней кошки? Вот где он может прятаться — и это не улица

1:46
Зоосфера

Кажется, что у мурчащих домоседов всё под контролем: они не гуляют по двору, не контактируют с уличными бродягами и вообще живут в стерильной безопасности. Но, увы, даже кошка, не выходящая из квартиры, может подцепить лишай — и вот почему.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Опасность приходит в гости (буквально)

Грибок, вызывающий лишай, не требует от вашей кошки прогулок по подвалам. Он вполне может приехать вместе с:

  • новыми питомцами (особенно без карантина),

  • друзьями с "кошачьим" фоном,

  • визитом к ветеринару, где в очереди бывает всякое.

Споры грибка прекрасно переносятся на одежде, руках и даже сумке.

Домашние вещи — не всегда безопасны

Игрушки, щётки, лежанки, даже ваша обувь — всё это может стать переносчиком спор. Особенно если кто-то из гостей был в доме с заражённым животным. Споры живут на поверхностях до полутора лет — целая грибковая засидка.

Инкубационный период — как злой розыгрыш

Лишай не проявляется сразу. Симптомы могут появиться через 2 недели, а могут и через 40 дней. За это время трудно вспомнить, кто приходил, что трогал, и откуда вообще взялась эта беда.

Как защитить кошку — и не паниковать

  • Карантин для новеньких. Новый питомец — сначала ветеринар, потом знакомство.

  • Гигиена — наше всё. Мойте полы, пылесосьте ковры, дезинфицируйте предметы ухода.

  • Осмотр раз в неделю. Шерсть выпадает? Появилось шелушение? Лучше перестраховаться и сходить к ветеринару.

Пушистый друг может не знать, что такое лишай. Зато мы можем знать, как его не допустить.

Уточнения

Лиша́й - термин, употребляемый для обозначения заболеваний кожи различной этиологии, при которых основной элемент сыпи — мелкие зудящие узелки, не трансформирующиеся в другие высыпания; воспалительные пятна па́пулы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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