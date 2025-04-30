Это не про комфорт: что стоит за кошачьей привычкой занимать вашу подушку

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы только встали с дивана — а там уже пушистый оккупант. Подушка на кровати едва остыла — кот устроился, будто так и надо. Это не вредность и не каприз. Это… любовь. И немного древних инстинктов.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Территория, запах и безопасность

У кошек всё серьёзно с инстинктами. Место, где спит человек, воспринимается как самое надёжное: тут пахнет домом, тут безопасно. А ещё здесь уже "одобрила" старшая особь — вы. Кошка просто идёт по проверенному маршруту.

Плюс — тут тепло. Температура тела у кошек выше нашей, так что пушистики вечно ищут, куда бы приткнуться потеплее. А кресло после хозяина — идеальный грелочный агрегат.

Заявка на участие в семье

Кошка, ложась на ваше место, словно говорит: "Я тоже тут своя". В дикой природе запах — это паспорт. Лапки и мордочка метят ваше пространство, и наоборот — кошка смешивает ваш запах с собой. Получается общий "семейный аромат".

Это не только про территорию, но и про связь. Питомец утверждает: "Я с вами. Я рядом".

Не просто комфорт, а привязанность

Да-да, кошки умеют любить. Их часто обвиняют в холодности, но они просто показывают чувства по-своему. Занять ваше место — значит, побыть рядом, даже когда вас нет.

Учёные давно доказали: кошки чувствуют настроение хозяев, умеют снижать стресс и даже понимают, когда человек грустит. Так что, возможно, ваше отсутствие они воспринимают как повод подежурить на вашем месте.

Что делать, если не хочется делиться

Создайте коту альтернативу:

уютную лежанку рядом;

доступ к тёплым подоконникам;

поощрения за выбор "правильного" места.

Главное — не ругать. Лучше объяснить по-кошачьи: лаской, игрушкой и комфортом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



