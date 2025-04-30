РЖД отменяет одно из самых обидных ограничений для владельцев животных

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 1 января 2025 года путешествие с питомцем по железной дороге станет проще и дешевле. РЖД обновляют правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, и теперь владельцам не придётся выкупать целое купе ради одного хвоста.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Животное — в купе, а не вместо него

Главное изменение: провоз животных в вагонах повышенной комфортности теперь возможен без обязательного выкупа всех мест. Нужно будет лишь оформить квитанцию и оплатить её стоимость — больше никаких лишних билетов.

Это особенно важно для тех, кто раньше ехал в фирменных составах вроде "Москва — Адлер", где весь вагон — сплошной "комфорт". Раньше даже маленькая кошка обходилась, как целая компания пассажиров.

Хочешь тишины — плати, но животное едет бесплатно

Если вы всё же предпочитаете путешествовать без соседей и выкупаете всё купе, оформление перевозочного документа на питомца будет бесплатным. Приятный бонус для владельцев крупных собак или нескольких животных — они теперь могут ехать с любимцами без дополнительных затрат.

Ограничение: число питомцев (включая клеток и собак) не должно превышать количество мест в купе.

Почему РЖД решились на перемены

Изменения стали ответом на поток жалоб и трагические случаи, вроде инцидента с котом Твиксом, которого проводница выбросила на станции. Эта история вызвала общественный резонанс и вынудила компанию пересмотреть отношение к животным.

Теперь новые правила учитывают интересы всех: владельцев животных — в плане удобства и бюджета, остальных пассажиров — в плане свободных мест и спокойствия.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

