РЖД отменяет одно из самых обидных ограничений для владельцев животных

С 1 января 2025 года путешествие с питомцем по железной дороге станет проще и дешевле. РЖД обновляют правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, и теперь владельцам не придётся выкупать целое купе ради одного хвоста.
Главное изменение: провоз животных в вагонах повышенной комфортности теперь возможен без обязательного выкупа всех мест. Нужно будет лишь оформить квитанцию и оплатить её стоимость — больше никаких лишних билетов.
Это особенно важно для тех, кто раньше ехал в фирменных составах вроде "Москва — Адлер", где весь вагон — сплошной "комфорт". Раньше даже маленькая кошка обходилась, как целая компания пассажиров.
Если вы всё же предпочитаете путешествовать без соседей и выкупаете всё купе, оформление перевозочного документа на питомца будет бесплатным. Приятный бонус для владельцев крупных собак или нескольких животных — они теперь могут ехать с любимцами без дополнительных затрат.
Ограничение: число питомцев (включая клеток и собак) не должно превышать количество мест в купе.
Изменения стали ответом на поток жалоб и трагические случаи, вроде инцидента с котом Твиксом, которого проводница выбросила на станции. Эта история вызвала общественный резонанс и вынудила компанию пересмотреть отношение к животным.
Теперь новые правила учитывают интересы всех: владельцев животных — в плане удобства и бюджета, остальных пассажиров — в плане свободных мест и спокойствия.
Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.