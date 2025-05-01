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Кошки теряют голову от поглаживаний у хвоста: разгадка скрыта в детстве

2:25
Зоосфера

Кошка поднимает заднюю часть тела и урчит от удовольствия, когда рука касается её поясницы? Это не случайность. Эта зона для питомцев особенная: здесь переплелись детские воспоминания, биология и чистое наслаждение.

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

Поглаживания, пробуждающие детские воспоминания

В детстве мать-кошка тщательно вылизывает своих котят, в том числе в области ануса и хвоста. Этот ритуал помогает формировать чувство безопасности и крепкую эмоциональную связь.

Когда вы гладите кошку по пояснице, в её подсознании всплывают те самые уютные ощущения. Это проявление неотении — сохранения детских повадок во взрослой жизни. Особенно это заметно у кошек, которые активно ищут тактильный контакт с человеком.

Пахучие железы: метка своей стаи

У основания хвоста расположены надкаудальные железы, вырабатывающие феромоны. Эти вещества — как визитная карточка для других кошек: через них передаются сигналы о принадлежности и безопасности.

Поглаживания стимулируют работу желез, и кошка словно "помечает" вас своим запахом, укрепляя социальную связь и ощущение уюта рядом с вами.

Нервные окончания и взрыв ощущений

Поясница у кошек — зона, богатая нервными окончаниями. Именно поэтому ласка в этом месте вызывает мгновенный отклик: мурлыканье, дрожь задних лап и подрагивание кожи.

Но будьте внимательны: из-за высокой чувствительности некоторые кошки могут резко сменить настроение, если ласки становятся слишком навязчивыми.

Рефлекс, доставшийся в наследство

Иногда кошка выгибает спину и поднимает зад, напоминая о позе для спаривания — лордозе. Даже стерилизованные питомцы могут демонстрировать этот рефлекс: это автоматическая реакция нервной системы, не связанная с сексуальным поведением.

Не всем кошкам это приятно

Некоторые кошки могут быть равнодушны или даже раздражительны к прикосновениям в этой зоне. Причины разные: от гиперчувствительности до возможных болевых ощущений.

Если питомец виляет хвостом, прижимает уши, отводит взгляд или уходит — лучше уважительно остановиться. Каждая кошка имеет свои предпочтения, и важно к ним прислушиваться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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