Скрученный хвост и тайные проблемы: когда забавная особенность превращается в беду

Пушистые завитки вместо обычного хвоста выглядят очаровательно, но за милым "штопором" может скрываться больше, чем просто особенность внешности. Откуда берётся такой хвост и влияет ли он на здоровье животного?
У собак хвост-штопор формируется из-за врождённых дефектов строения хвостовых позвонков. Обычно прямоугольные, они иногда становятся треугольными, сращёнными или изогнутыми. В результате хвост закручивается сам по себе по мере роста.
Эта особенность характерна для пород типа шпицев — например, сиба-ину, самоедов, а также для мопсов и бульдогов. У кошек аналогичный эффект вызывает мутация, как у "американских кольцевых хвостов", где хвост изящно загибается назад.
В большинстве случаев завиток сам по себе не приносит питомцу дискомфорта. Но есть нюансы:
У пород с выраженными складками кожи (бульдоги, мопсы, бостон-терьеры) складки вокруг хвоста могут становиться рассадником бактерий.
Возможны воспаления, хронические инфекции и даже сильная боль.
В тяжёлых случаях деформированный хвост может мешать нормальной дефекации.
Иногда, чтобы избавить собаку от мучений, требуется частичная или полная ампутация хвоста.
Хвост — это ещё и важный инструмент общения у кошек и собак: он выражает эмоции — радость, страх, тревогу. Хвост-штопор ограничивает эти сигналы, ведь его подвижность снижается.
Кошки при этом приспосабливаются: активнее используют язык тела, уши и запахи. Как отмечает этолог Морган Ван Белль, общение у таких животных приобретает свою "пластичную грамматику".
Следует немедленно показать питомца ветеринару, если появились:
Неприятный запах от хвоста
Покраснение или раздражение кожи
Частое трение задом о землю ("катание")
Явные изменения в поведении
Диагноз ставят на основе осмотра, иногда дополняя его рентгеном для оценки костных деформаций.
Лечение может включать:
Регулярный тщательный уход за зоной хвоста
Антибиотики и противовоспалительные препараты
В тяжёлых случаях — хирургическую коррекцию
Это прежде всего результат генетических изменений и человеческого отбора. Большинство животных прекрасно адаптируются к своему "акценту", оставаясь весёлыми и общительными. Главное — своевременно следить за их здоровьем и не оставлять без внимания тревожные признаки.
Хвост (лат. cauda) в сравнительной анатомии — отдел сегментированного тела, располагающийся позади анального отверстия и не содержащий кишечника.
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