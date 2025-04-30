Замерз навеки: во льдах нашли львёнка возрастом 28 000 лет

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В вечной мерзлоте Сибири обнаружили одно из самых потрясающе сохранившихся животных ледникового периода — львёнка по имени Спарта. Её возраст — около 28 000 лет. И состояние находки настолько исключительное, что она считается лучшим образцом своего рода на сегодняшний день.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лев

Найдены в одном месте, но разделены тысячелетиями

В 2017 году в северо-восточной Сибири археологи обнаружили двух львят, погибших в возрасте 1-2 месяцев. Спарте оказалось 28 000 лет, а Борису — целых 43 000. Учёные считают, что смерть малышей наступила не из-за нападения хищника, а из-за несчастного случая — например, падения в трещину вечной мерзлоты.

Спарта: золотистый мех и идеально сохранившиеся органы

У Спарты сохранился не только золотистый мех и усы, но даже внутренние органы. Это позволяет исследователям надеяться на расшифровку её ДНК, чтобы глубже понять эволюцию видов ледникового периода.

Сравнение детёнышей показало: у Спарты мех был тусклее, чем у Бориса. Это может свидетельствовать об адаптации к меняющимся климатическим условиям и заснеженному пейзажу.

Ледяная охота на мамонтов возвращается

С потеплением климата Арктика оттаивает быстрее, чем остальной мир. Таяние вечной мерзлоты открывает древние останки — и в регионе снова вспыхнул интерес к охоте на "добычу льда". Охотники на мамонтов с помощью струй воды раскапывают почву и добывают бивни, стоимость которых достигает от 350 до 1750 евро за килограмм.

Легально или нет

Хотя торговля слоновой костью запрещена, мамонтов это правило не касается: они вымерли десятки тысяч лет назад. Некоторые активисты утверждают, что лучше продавать древнюю кость, чем провоцировать браконьерство на живых слонах.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

