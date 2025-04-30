Пока кошка выглядит здоровой: сердечный червь может убивать её изнутри

Пушистый друг может выглядеть здоровым, но в его сердце может затаиться опасность. Сердечный червь — заболевание, которое долго остаётся незаметным, но способно привести к тяжёлым последствиям.
Сердечный червь (Dirofilaria immitis) — паразит, который через укус комара попадает в организм животного. Он селится в лёгочных артериях и сердце, вызывая воспаления, затруднённое дыхание и проблемы с кровообращением. Хотя у кошек болезнь встречается реже, чем у собак, последствия могут быть очень серьёзными.
Эта болезнь распространена там, где комарам комфортно:
Южная Европа — Испания, Италия, Греция, юг Франции
Южные и прибрежные районы США
Тропические регионы Азии и Австралии
В холодных странах риск ниже, но полностью исключать опасность нельзя.
Комар, укусивший заражённое животное, переносит личинки паразита. При новом укусе он передаёт их кошке. Личинки начинают путешествие по организму, достигая сердца и лёгких. Там они могут выживать годами, нанося серьёзный вред.
Да, но крайне редко. В организме человека сердечные черви не развиваются полноценно, ограничиваясь образованием небольших узелков, чаще всего в лёгких или под кожей. Опасности для жизни это почти не представляет.
Болезнь часто протекает незаметно, но есть тревожные признаки:
Постоянный кашель
Затруднённое дыхание
Усталость и вялость
Потеря аппетита
Рвота
Признаки сердечной недостаточности
Иногда болезнь обнаруживают только при тяжёлых осложнениях — тромбоэмболии или внезапной остановке сердца.
Ветеринар проводит осмотр и назначает обследования:
Анализы крови на антитела и антигены
Эхокардиографию для визуализации червей
Ранняя диагностика критически важна для успешного лечения.
Лечение сложное и длительное:
Противопаразитарные препараты
Лекарства для поддержки сердца и лёгких
Строгий покой на несколько месяцев
Регулярные контрольные обследования
Главная задача — уничтожить паразитов, не вызвав тяжёлых осложнений.
Если болезнь обнаружена рано и лечение начато вовремя, шансы на выздоровление хорошие. В тяжёлых случаях, когда черви успели повредить сердце и лёгкие, прогноз ухудшается.
Профилактика — лучший способ избежать беды:
Ежемесячные препараты (таблетки, капли, ошейники)
Начало профилактики до сезона комаров
Ограничение контактов с местами скопления комаров
Регулярные визиты к ветеринару
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