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Пока кошка выглядит здоровой: сердечный червь может убивать её изнутри

3:11
Зоосфера

Пушистый друг может выглядеть здоровым, но в его сердце может затаиться опасность. Сердечный червь — заболевание, которое долго остаётся незаметным, но способно привести к тяжёлым последствиям.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Что такое сердечный червь у кошек

Сердечный червь (Dirofilaria immitis) — паразит, который через укус комара попадает в организм животного. Он селится в лёгочных артериях и сердце, вызывая воспаления, затруднённое дыхание и проблемы с кровообращением. Хотя у кошек болезнь встречается реже, чем у собак, последствия могут быть очень серьёзными.

Где чаще всего встречается сердечный червь

Эта болезнь распространена там, где комарам комфортно:

  • Южная Европа — Испания, Италия, Греция, юг Франции

  • Южные и прибрежные районы США

  • Тропические регионы Азии и Австралии

В холодных странах риск ниже, но полностью исключать опасность нельзя.

Как кошки заражаются

Комар, укусивший заражённое животное, переносит личинки паразита. При новом укусе он передаёт их кошке. Личинки начинают путешествие по организму, достигая сердца и лёгких. Там они могут выживать годами, нанося серьёзный вред.

Могут ли заразиться люди

Да, но крайне редко. В организме человека сердечные черви не развиваются полноценно, ограничиваясь образованием небольших узелков, чаще всего в лёгких или под кожей. Опасности для жизни это почти не представляет.

Симптомы сердечного червя у кошек

Болезнь часто протекает незаметно, но есть тревожные признаки:

  • Постоянный кашель

  • Затруднённое дыхание

  • Усталость и вялость

  • Потеря аппетита

  • Рвота

  • Признаки сердечной недостаточности

Иногда болезнь обнаруживают только при тяжёлых осложнениях — тромбоэмболии или внезапной остановке сердца.

Как ставится диагноз

Ветеринар проводит осмотр и назначает обследования:

  • Анализы крови на антитела и антигены

  • Эхокардиографию для визуализации червей

Ранняя диагностика критически важна для успешного лечения.

Как лечить сердечного червя у кошек

Лечение сложное и длительное:

  • Противопаразитарные препараты

  • Лекарства для поддержки сердца и лёгких

  • Строгий покой на несколько месяцев

  • Регулярные контрольные обследования

Главная задача — уничтожить паразитов, не вызвав тяжёлых осложнений.

Прогноз при сердечном черве

Если болезнь обнаружена рано и лечение начато вовремя, шансы на выздоровление хорошие. В тяжёлых случаях, когда черви успели повредить сердце и лёгкие, прогноз ухудшается.

Как защитить кошку от сердечного червя

Профилактика — лучший способ избежать беды:

  • Ежемесячные препараты (таблетки, капли, ошейники)

  • Начало профилактики до сезона комаров

  • Ограничение контактов с местами скопления комаров

  • Регулярные визиты к ветеринару

Бережёного пушистика комары не кусают!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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