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Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

3:03
Зоосфера

Каждая кошка — отдельная вселенная, и универсального ответа на вопрос о режиме кормления нет. Возраст, здоровье, темперамент и даже характер — всё это влияет на то, сколько раз в день питомцу нужна еда. Но есть ориентиры, которые помогут найти правильный баланс.

Черный котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный котенок

Как питаются кошки в природе

Дикие кошки предпочитают частые перекусы: мелкая добыча быстро усваивается, и голод возвращается снова. Домашние любимцы сохранили этот инстинкт — им комфортнее есть понемногу, но часто. Если учитывать это природное поведение, можно избежать переедания и стресса.

Что влияет на режим питания кошки

  • Возраст: котята, взрослые кошки и пожилые животные едят с разной частотой.

  • Здоровье: хронические болезни требуют особого подхода к кормлению.

  • Активность: энергичные кошки сжигают больше калорий, чем домоседы.

  • Советы ветеринара: лучший ориентир — рекомендации специалиста, который учитывает именно вашу кошку.

Как кормить кошку: 2 основных подхода

1. Свободный доступ к корму

Корм всегда доступен, кошка ест, когда захочет.

Плюсы:

  • Меньше стресса и ожидания еды.

  • Удобство для хозяев.

Минусы:

  • Риск переедания и ожирения, особенно у малоподвижных кошек.

  • Подходит только для сухого корма (влажный быстро портится).

Этот режим хорош для стройных и активных кошек без склонности к обжорству.

2. Кормление по расписанию

Корм выдаётся строго в определённое время — от 2 до 8 раз в день, в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Плюсы:

  • Контроль порций и массы тела.

  • Чёткий распорядок успокаивает кошку.

  • Большее эмоциональное взаимодействие между хозяином и питомцем.

Минусы:

  • Требует дисциплины и времени.

  • Иногда понадобится автокормушка.

Такой режим особенно полезен кошкам с избыточным весом или хроническими заболеваниями.

Когда расписание особенно необходимо

  • Если кошка склонна к перееданию - помогает нормализовать вес.

  • Для котят - частые кормления жизненно необходимы в период роста.

  • При болезнях - например, при диабете или заболеваниях почек нужен особый график.

Как выстроить режим кормления правильно

  • Кормите взрослую кошку 2-4 раза в день, а маленьких котят — до 8 раз.

  • Учитывайте активность питомца: больше движений — больше калорий.

  • Помните о биоритмах кошек: они активны утром и вечером.

  • Ведите кормление через ритуалы — кошки любят предсказуемость.

Если питомец выпрашивает еду между кормлениями, возможно, он просто ищет общения — попробуйте поиграть вместо лишнего перекуса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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