Пушистые домоседы: эти 7 пород кошек почти не покидают дом — и вот почему

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о домашней кошке, которая не будет пытаться сбежать при первой открытой двери? Некоторые породы действительно меньше других склонны к побегам. Всё дело в их характере: спокойствие, любовь к уюту и тесная привязанность к человеку — вот что делает их настоящими домоседами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Персидская кошка

Эти роскошные пушистики больше всего ценят тишину, уют и стабильность. Персы не отличаются активностью, предпочитают тихо дремать в любимом уголке, а не искать приключений на улице. Они плохо переносят перемены и редко проявляют интерес к внешнему миру.

Сфинкс

Голые, тёплые и невероятно ласковые. Сфинксы нуждаются в постоянном контакте с человеком и тепле, ведь у них нет шерсти, чтобы согреться на улице. Такие кошки буквально не могут жить без внимания — поэтому и убегать им ни к чему.

Британская короткошерстная

Спокойные, уравновешенные и горделивые. Британцы любят наблюдать за происходящим издалека, но не бросаются к выходу при каждой возможности. Это идеальный компаньон для тех, кто ценит тишину и самостоятельность.

Рэгдолл

Мягкие, как плюшевые игрушки, и такие же покладистые. Рэгдоллы следуют за человеком по пятам, с радостью проводят с ним всё своё время. На улицу их не тянет — зачем, если дома есть любимый человек и уютная подушка?

Мейн-кун

Несмотря на свои внушительные размеры и активность, мейн-куны — настоящие домашние сторожа. Им важно быть рядом с семьёй, следить за "порядком" в доме. Если кошка с детства воспитана в любви и заботе, она не будет стремиться уйти.

Шотландская вислоухая

Эти очаровашки словно созданы для жизни в квартире. Спокойные, тихие и невероятно милые, они больше всего любят свернуться клубочком на диване и никуда не спешат. Уличная суета — не для них.

Бирманская кошка

Контактные и нежные, бирманцы обожают общество. Они легко приучаются к домашнему ритму и предпочитают находиться рядом с хозяевами. Сбегать в одиночество им просто неинтересно — ведь вся их жизнь строится вокруг семьи.

Какой выбрать?

Если для вас важно, чтобы питомец не убегал и чувствовал себя комфортно в доме, обратите внимание на эти породы. Конечно, характер важен не меньше породы — но с такими кошками шансов на побег куда меньше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Слово "кошка" в русском языке является диминутивом от др.-русск. слова котъка, которое, в свою очередь, происходит от существительного "кот" и является родственным поздне лат. cattus "кошка" V века.

