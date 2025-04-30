Девять птенцов и один отец: птица весом 50 кг стала примером родительской самоотдачи

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока многие птицы делят заботу о потомстве пополам, у эму всё иначе. Самцы этих крупных нелетающих птиц берут на себя всю ответственность: и яйца высиживают, и птенцов растят. Так поступил и эму Браун из зоопарка Оломоуца, который в одиночку вырастил девятерых малышей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эму

"Птенцы начали вылупляться 23 марта, и в течение следующих трёх дней на свет появились девять молодых эму, после начала израсходования желточного мешка детеныши сразу же получают корм, который состоит в основном из мелко нарезанной крапивы, посыпанной кормовым известняком, и гранул для страусов", — рассказывает куратор отдела птиц MVDr. Ян Кирнер.

Первые дни птенцы проводят в укрытии, но теперь, окрепнув, они переселились в открытый вольер. Гордый отец сопровождает их, наблюдая, как они познают мир.

Как проходит процесс высиживания?

Самец эму преданно сидит на гнезде 56 дней. Всё это время он не ест и не пьёт — такой экстремальный "отпуск по уходу" заложен природой. И да, он способен на это без вреда для здоровья.

Но есть нюанс: эму в зоопарках Европы сталкиваются с проблемой сезонности. В Австралии, откуда птицы родом, весна начинается в сентябре, а у нас — зима.

Поэтому яйца, которые самка откладывает в декабре или феврале, сотрудники зоопарка бережно убирают в хранилище при +10°C и позже подкладывают самцу, когда приходит время.

На этот раз Браун получил десять "отложенных" яиц — из них вылупилось девять малышей. Отличный результат: 90% выводимости.

Кто такие эму и почему они такие необычные?

Эму Браун (лат. Dromaius novaehollandiae) — вторая по величине птица в мире после страуса. Вес взрослой особи может превышать 50 кг, а рост — почти 2 метра.

Несмотря на то что летать они не могут, благодаря сильным ногам эму развивают скорость до 50 км/ч. А ещё - умеют плавать, что для такой массивной птицы редкость.

Эму не только выносливы, но и голосисты: взрослые особи издают глухое бульканье, а малыши — негромкое щебетание.

В природе эти птицы остались только в Австралии. В Тасмании они были истреблены, а вот в чешском Оломоуце чувствуют себя вполне уверенно, даже несмотря на суровые зимы.

Уточнения

О́ломоуц (чеш. Olomouc), Ольмюц (нем. Olmütz) — статутный город в Чехии, центр Оломоуцкого края. Расположен в восточной части Чехии, в центре исторического региона Моравия на обоих берегах реки Моравы.



Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) — птица отряда казуарообразных, инфракласса бескилевых птиц. Эти птицы распространены на большей части Австралии, но избегают густонаселённых районов и засушливых зон.

