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Коты падают с потолка: в Перми усатые бунтари довели приют до долгов и хаоса

2:00
Зоосфера

В приюте для животных "Счастливый хвостик" в Перми кошки устроили настоящий бунт — они научились забираться под потолок и на протяжении месяца разрушают панели, превращая будни сотрудников в фильм-катастрофу.

Коты
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коты

Почему в приюте "Счастливый хвостик" рушатся потолки

Как рассказывают, в приюте питомцы запрыгивают на окна, батареи и шкафы, после чего буквально отрывают потолочные панели и исчезают в подвесных пространствах. Коты бродят по коммуникациям, пачкаются в грязи и… нередко с грохотом падают вниз — прямо на посетителей.

"Живем как в фильме. Коты падают с неба, долги растут, а денег нет", — делятся сотрудники.

Мало того, что из-за активности пушистых акробатов помещение стало грязным и пыльным, так ещё и появились проблемы с проводкой.

Один неосторожный прыжок — и оборван кабель. Уже вызванный мастер помог закрепить панели, но, как оказалось, это не остановило усатых исследователей: спустя пару дней всё вернулось на круги своя.

Особенности здания не позволяют просто "зашить" потолок — нужно придумать новое крепление для коммуникаций, чтобы закрыть доступ к опасной зоне.

А на это, как и на ремонт, средств у приюта попросту нет. Тем временем у некоторых животных начались проблемы с зубами, на лечение тоже требуются деньги.

Сейчас приют обращается к жителям Перми и просто неравнодушным.

Как сообщает properm. ru, нужны:

  • средства на ремонт потолка и крепление коммуникаций без использования панелей;
  • финансовая помощь на лечение кошек;
  • партнёры и спонсоры для участия в благотворительных мероприятиях.

Если вы готовы помочь — напишите в сообщения группы приюта "Счастливый хвостик" во "ВКонтакте". Даже небольшой вклад может вернуть мир и порядок в жизнь котиков и тех, кто о них заботится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". в русском языке слово "кошка" означает либо представителя биологического вида Felis catus вообще независимо от пола, либо самку этого вида. Самца называют "кот", а детёныша кошки — "котёнок" (мн. ч. — "котя́та").

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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