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Холодные, но преданные: эти 6 пород кошек умеют любить, но по-своему

2:54
Зоосфера

Если вы мечтаете о котике, который будет часами сидеть у вас на коленях, стоит быть осторожнее с выбором породы. Некоторые кошки предпочитают держать дистанцию — не потому что не любят, а потому что у них такой характер. Они проявляют привязанность иначе: могут просто находиться рядом или следовать за вами по дому, но без тесного контакта.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Вот 6 пород, которые обычно считаются менее ласковыми — хотя, конечно, в каждой из них бывают исключения.

1. Русская голубая

Эти кошки — настоящие аристократы: сдержанные, элегантные и... немного капризные. Частые прикосновения и тем более попытки взять на руки могут вызвать у них раздражение. Незнакомцев они тоже не жалуют — предпочитают держаться подальше.

2. Бенгальская кошка

Энергия бенгалов бьёт ключом. Им некогда сидеть на коленях — они охотятся, прыгают, исследуют. Эти кошки сохранили «дикий» нрав от своих предков, азиатских леопардовых кошек. Однако, устав от активных игр, бенгал может лечь рядом — но по собственной инициативе.

3. Британская короткошерстная

Классическая «кошка, которая гуляет сама по себе». Британцы независимы и спокойно переносят одиночество. Объятия — не их любимое занятие, но посидеть рядом на диване или следовать за хозяином по дому — пожалуйста. Иногда они даже могут захотеть поиграть, но только если сами того захотят.

4. Мейн-кун

Эти гиганты кошачьего мира не слишком нуждаются в телесном контакте. Им комфортнее устроиться у ног хозяина или просто быть рядом. При этом мейн-куны довольно терпеливы, особенно с детьми — могут стерпеть ласки, но сами редко проявляют инициативу.

5. Шартрез

Умиротворённые, уравновешенные и немного философские. Шартрезы никогда не навязываются — они просто тихо присутствуют рядом. Если внимание человека начинает раздражать, кошка без скандала уходит в сторону. Их девиз — гармония и свобода личного пространства.

6. Персидская кошка

Это одна из самых спокойных пород. Они предпочитают наблюдать, а не участвовать. Объятия и постоянные прикосновения — не их стиль. Персидские кошки любят тишину, сон и минимальное вмешательство в личную зону комфорта. Особенно настороженно они относятся к незнакомцам.

Важно помнить: даже если кошка не любит сидеть на руках, это не значит, что она вас не любит. Просто она выражает чувства по-своему — через взгляд, присутствие и лёгкое мурчание рядом. А иногда — через игривый укус за палец.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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