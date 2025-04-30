Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему

Милый пузатый котик на фото может вызвать улыбку, но за лишними килограммами у кошек скрываются серьёзные проблемы. По данным американских исследований, около 60% кошек в США страдают избыточным весом или ожирением — цифра, которая не оставляет сомнений: ситуация требует внимания владельцев.
Основные причины набора веса у домашних кошек:
Переедание. Владельцы часто перекармливают питомцев, считая, что больше еды — значит больше счастья.
Недостаток активности. Скука, сидячий образ жизни и отсутствие игр способствуют набору веса.
Неправильное питание. Дисбаланс белков, жиров и углеводов, избыток лакомств ухудшают здоровье кошек.
Американские учёные изучали влияние свободного доступа к сухому корму на вес кошек. В эксперименте участвовали 11 стерилизованных взрослых животных.
Кошки, которые могли есть вволю, увеличили свой индекс массы тела (ИМТ) на 30% за 18 недель.
ИМТ вырос с 5,41 до 8,27 баллов по 9-балльной шкале, что говорит о выраженном ожирении.
Иными словами, отсутствие контроля над питанием быстро приводит к ожирению даже у здоровых кошек.
Нарушение пищеварения. Лишний вес мешает нормальной переработке пищи, ухудшая усвоение питательных веществ.
Изменения в микрофлоре. Ожирение нарушает баланс кишечных бактерий, снижая иммунитет и увеличивая риск воспалений.
Дефицит витаминов. Из-за нарушенного обмена веществ кошки могут страдать от анемии, проблем с кожей и слабости.
В течение первых месяцев ожирение проявляется снижением активности, ухудшением состояния шерсти и началом проблем с суставами и дыханием.
Если проблему игнорировать, лишний вес может привести к тяжёлым заболеваниям:
сердечно-сосудистым патологиям;
сахарному диабету;
артриту и проблемам с суставами;
жировому перерождению печени.
Питание. Кормите питомца сбалансированным кормом, учитывая возраст и уровень активности. Контролируйте количество лакомств.
Физическая активность. Играйте с кошкой, стимулируйте её к движению с помощью интерактивных игрушек и лазалок.
Регулярные визиты к ветеринару. Профилактические осмотры помогут контролировать вес и вовремя замечать проблемы.
Правильный подход к питанию и активности — ключ к долгой и здоровой жизни вашего пушистого друга.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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