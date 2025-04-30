Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном
Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец

Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему

3:00
Зоосфера

Милый пузатый котик на фото может вызвать улыбку, но за лишними килограммами у кошек скрываются серьёзные проблемы. По данным американских исследований, около 60% кошек в США страдают избыточным весом или ожирением — цифра, которая не оставляет сомнений: ситуация требует внимания владельцев.

Толстая кошка
Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстая кошка

Почему кошки толстеют

Основные причины набора веса у домашних кошек:

  • Переедание. Владельцы часто перекармливают питомцев, считая, что больше еды — значит больше счастья.

  • Недостаток активности. Скука, сидячий образ жизни и отсутствие игр способствуют набору веса.

  • Неправильное питание. Дисбаланс белков, жиров и углеводов, избыток лакомств ухудшают здоровье кошек.

Что показали исследования

Американские учёные изучали влияние свободного доступа к сухому корму на вес кошек. В эксперименте участвовали 11 стерилизованных взрослых животных.

  • Кошки, которые могли есть вволю, увеличили свой индекс массы тела (ИМТ) на 30% за 18 недель.

  • ИМТ вырос с 5,41 до 8,27 баллов по 9-балльной шкале, что говорит о выраженном ожирении.

Иными словами, отсутствие контроля над питанием быстро приводит к ожирению даже у здоровых кошек.

Как лишний вес влияет на здоровье кошки

Нарушение пищеварения. Лишний вес мешает нормальной переработке пищи, ухудшая усвоение питательных веществ.

Изменения в микрофлоре. Ожирение нарушает баланс кишечных бактерий, снижая иммунитет и увеличивая риск воспалений.

Дефицит витаминов. Из-за нарушенного обмена веществ кошки могут страдать от анемии, проблем с кожей и слабости.

Краткосрочные и долгосрочные риски

В течение первых месяцев ожирение проявляется снижением активности, ухудшением состояния шерсти и началом проблем с суставами и дыханием.

Если проблему игнорировать, лишний вес может привести к тяжёлым заболеваниям:

  • сердечно-сосудистым патологиям;

  • сахарному диабету;

  • артриту и проблемам с суставами;

  • жировому перерождению печени.

Что могут сделать владельцы

  • Питание. Кормите питомца сбалансированным кормом, учитывая возраст и уровень активности. Контролируйте количество лакомств.

  • Физическая активность. Играйте с кошкой, стимулируйте её к движению с помощью интерактивных игрушек и лазалок.

  • Регулярные визиты к ветеринару. Профилактические осмотры помогут контролировать вес и вовремя замечать проблемы.

Правильный подход к питанию и активности — ключ к долгой и здоровой жизни вашего пушистого друга.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Удобно, но опасно: какая поза во сне вызывает хронические боли
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему
Старая машина — не повод лить старое масло
Порей потолстел и засиял: одна маленькая хитрость — и грядка как с картинки
Древо-динозавр, считавшееся вымершим миллионы лет, впервые плодоносит в саду пожилой пары
Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон
Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения
Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном
Хитрости при монтаже светодиодных лент, о которых не сказал продавец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.