Пузико на удачу? Как лишний вес превращает кошек в ходячую проблему

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый пузатый котик на фото может вызвать улыбку, но за лишними килограммами у кошек скрываются серьёзные проблемы. По данным американских исследований, около 60% кошек в США страдают избыточным весом или ожирением — цифра, которая не оставляет сомнений: ситуация требует внимания владельцев.

Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстая кошка

Почему кошки толстеют

Основные причины набора веса у домашних кошек:

Переедание. Владельцы часто перекармливают питомцев, считая, что больше еды — значит больше счастья.

Недостаток активности. Скука, сидячий образ жизни и отсутствие игр способствуют набору веса.

Неправильное питание. Дисбаланс белков, жиров и углеводов, избыток лакомств ухудшают здоровье кошек.

Что показали исследования

Американские учёные изучали влияние свободного доступа к сухому корму на вес кошек. В эксперименте участвовали 11 стерилизованных взрослых животных.

Кошки, которые могли есть вволю, увеличили свой индекс массы тела (ИМТ) на 30% за 18 недель.

ИМТ вырос с 5,41 до 8,27 баллов по 9-балльной шкале, что говорит о выраженном ожирении.

Иными словами, отсутствие контроля над питанием быстро приводит к ожирению даже у здоровых кошек.

Как лишний вес влияет на здоровье кошки

Нарушение пищеварения. Лишний вес мешает нормальной переработке пищи, ухудшая усвоение питательных веществ.

Изменения в микрофлоре. Ожирение нарушает баланс кишечных бактерий, снижая иммунитет и увеличивая риск воспалений.

Дефицит витаминов. Из-за нарушенного обмена веществ кошки могут страдать от анемии, проблем с кожей и слабости.

Краткосрочные и долгосрочные риски

В течение первых месяцев ожирение проявляется снижением активности, ухудшением состояния шерсти и началом проблем с суставами и дыханием.

Если проблему игнорировать, лишний вес может привести к тяжёлым заболеваниям:

сердечно-сосудистым патологиям;

сахарному диабету;

артриту и проблемам с суставами;

жировому перерождению печени.

Что могут сделать владельцы

Питание. Кормите питомца сбалансированным кормом, учитывая возраст и уровень активности. Контролируйте количество лакомств.

Физическая активность. Играйте с кошкой, стимулируйте её к движению с помощью интерактивных игрушек и лазалок.

Регулярные визиты к ветеринару. Профилактические осмотры помогут контролировать вес и вовремя замечать проблемы.

Правильный подход к питанию и активности — ключ к долгой и здоровой жизни вашего пушистого друга.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



