Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихое воздействие, громкий эффект: как акустические волны перепрограммируют организм
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Цветы в горшках: идеальные варианты для ленивых садоводов
5 минут и готово: маринованные шампиньоны, которые разлетаются первыми – секрет в маринаде
Как выбрать кухонную мойку, чтобы потом не пожалеть: важные нюансы
Чудо-восстановление: пять процедур, которые вернут вам энергию за один день
Будьте в форме в 50 лет и старше: 4 упражнения, которые позволят вам чувствовать себя на 20 лет
Торговый гигант Магнит поглощает Азбуку вкуса: как это изменит рынок
Netflix завершает эпопею Песочного человека: что ждёт зрителей в финале

Бешенка у собак: когда безумные гонки становятся опасными

3:10
Зоосфера

Если ваш спокойный пёс вдруг начинает нестись по дому, снося мебель и не замечая преград, не спешите паниковать. Это вполне нормальное поведение, и у него даже есть официальное название.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Что такое зуми, фрапсы и бешенки

Такие внезапные всплески активности называют зуми (от англ. zoomies) или FRAP (Frenetic Random Activity Period - период лихорадочной случайной активности). В народе проще — "бешенка".

Во время "бешенки" собаки хаотично бегают, прыгают, вертятся на месте, иногда даже врезаются в стены и мебель. Подобные проявления бывают и у кошек — например, сразу после туалета — а также у кроликов и даже у слонов.

Профессор Стэнли Корен сравнил такое поведение с радостными всплесками у детей: "Когда малыши узнают о чём-то радостном, они тоже начинают носиться и кричать от счастья". У собак — всё по той же эмоциональной причине.

Почему возникает "бешенка"

Профессор Марк Бекофф с коллегами наблюдали почти 200 эпизодов вспышек активности у собак. Их вывод: возраст, пол или характер животного не имеют значения — зуми может случиться у любого питомца.

Собаки используют "бешенку" как способ разрядки и самовыражения. Это не признак психических проблем — напротив, это свидетельство благополучного состояния животного.

Чаще всего зуми возникает:

  • после длительной разлуки с хозяином;

  • после купания или стрижки;

  • на фоне радости, возбуждения или снятия стресса.

Сколько длится "бешенка" и кто подвержен ей больше

Приступ обычно короткий — 1-2 минуты. Пёс бурно носится, а потом внезапно замирает и тяжело дышит.

Особенно часто такое поведение наблюдается у молодых собак и энергичных пород — охотничьих, пастушьих. Но даже спокойные и флегматичные псы могут периодически "включать бешенку".

У щенков вспышки бывают чаще: с возрастом уровень активности снижается, хотя полностью желание "побеситься" не исчезает.

Нужно ли волноваться

В норме "бешенка" — это безопасное проявление эмоций. Однако стоит насторожиться, если:

  • всплески стали слишком частыми;

  • внезапно прекратились вовсе;

  • сопровождаются агрессией или тревожным поведением.

Это может быть сигналом о нехватке физической активности или начальных проблемах со здоровьем. В таком случае стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Во время приступа не пытайтесь догнать собаку — это усилит её азарт. Лучше отвлечь питомца лакомством или игрушкой, либо просто дождаться, пока энергия не иссякнет.

Как минимизировать риск травм

Чтобы зуми проходили безопасно:

  • уберите стеклянные и острые предметы;

  • обеспечьте собаке безопасное пространство для выбега;

  • позаботьтесь о регулярных прогулках и умственных нагрузках.

Правильный уход поможет вашему питомцу выплеснуть лишнюю энергию без последствий.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Наука и техника
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку
Авто
Не трогай это: как одна привычка увеличивает расходы на заправку Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Суд запретил работу с пометкой только для славян: неожиданные решения
Увлажнение и питание: как шерсть помогает вашим гортензиям
4,5 миллиарда лет эволюции: как Луна влияет на продолжительность суток и атмосферный кислород
Идиллия на дороге закончится: как камеры будут вычислять водителей без ОСАГО
Белоснежные окна без химии — вот как это делают профессионалы
Тосты на завтрак: почему диетологи бьют тревогу – главный секрет раскрыт
Золотая середина здоровья: фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день (и это не 10000)
Многомиллионная коллекция Тома Круза: загадки, о которых все молчат
Эволюция стиля: как носить винтаж в 2025 году и выглядеть ультрасовременно
Священный вонючка: зачем люди почитают удода уже 3000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.