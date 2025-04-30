Бешенка у собак: когда безумные гонки становятся опасными

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш спокойный пёс вдруг начинает нестись по дому, снося мебель и не замечая преград, не спешите паниковать. Это вполне нормальное поведение, и у него даже есть официальное название.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хаски

Что такое зуми, фрапсы и бешенки

Такие внезапные всплески активности называют зуми (от англ. zoomies) или FRAP (Frenetic Random Activity Period - период лихорадочной случайной активности). В народе проще — "бешенка".

Во время "бешенки" собаки хаотично бегают, прыгают, вертятся на месте, иногда даже врезаются в стены и мебель. Подобные проявления бывают и у кошек — например, сразу после туалета — а также у кроликов и даже у слонов.

Профессор Стэнли Корен сравнил такое поведение с радостными всплесками у детей: "Когда малыши узнают о чём-то радостном, они тоже начинают носиться и кричать от счастья". У собак — всё по той же эмоциональной причине.

Почему возникает "бешенка"

Профессор Марк Бекофф с коллегами наблюдали почти 200 эпизодов вспышек активности у собак. Их вывод: возраст, пол или характер животного не имеют значения — зуми может случиться у любого питомца.

Собаки используют "бешенку" как способ разрядки и самовыражения. Это не признак психических проблем — напротив, это свидетельство благополучного состояния животного.

Чаще всего зуми возникает:

после длительной разлуки с хозяином;

после купания или стрижки;

на фоне радости, возбуждения или снятия стресса.

Сколько длится "бешенка" и кто подвержен ей больше

Приступ обычно короткий — 1-2 минуты. Пёс бурно носится, а потом внезапно замирает и тяжело дышит.

Особенно часто такое поведение наблюдается у молодых собак и энергичных пород — охотничьих, пастушьих. Но даже спокойные и флегматичные псы могут периодически "включать бешенку".

У щенков вспышки бывают чаще: с возрастом уровень активности снижается, хотя полностью желание "побеситься" не исчезает.

Нужно ли волноваться

В норме "бешенка" — это безопасное проявление эмоций. Однако стоит насторожиться, если:

всплески стали слишком частыми;

внезапно прекратились вовсе;

сопровождаются агрессией или тревожным поведением.

Это может быть сигналом о нехватке физической активности или начальных проблемах со здоровьем. В таком случае стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Во время приступа не пытайтесь догнать собаку — это усилит её азарт. Лучше отвлечь питомца лакомством или игрушкой, либо просто дождаться, пока энергия не иссякнет.

Как минимизировать риск травм

Чтобы зуми проходили безопасно:

уберите стеклянные и острые предметы;

обеспечьте собаке безопасное пространство для выбега;

позаботьтесь о регулярных прогулках и умственных нагрузках.

Правильный уход поможет вашему питомцу выплеснуть лишнюю энергию без последствий.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



