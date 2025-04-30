За что владельцам собак в 2025 году грозят штрафы до 30 000 рублей

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любовь к собаке — это не только ласка и прогулки в парке. Владелец обязан соблюдать правила содержания питомца, иначе может столкнуться с внушительными штрафами — в некоторых случаях сумма доходит до 30 000 рублей. Разбираем, за что именно могут наказать в 2025 году.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Нарушения, которые грозят штрафами

Владельцам собак нужно соблюдать целый ряд требований. За игнорирование правил предусмотрены административные взыскания.

1. Выгул без поводка или загрязнение общественных территорий

Самая частая причина штрафов — свободный выгул собак без поводка или намордника в общественных местах. Ещё одна распространённая проблема — несобранные собачьи экскременты на улицах.

Размер штрафа:

от 1 500 до 3 000 рублей.

2. Отсутствие вакцинации и регистрации

Вакцинация от бешенства и регистрация питомца в государственной ветеринарной службе обязательны по закону. Пропуск этих процедур может стоить владельцу:

от 2 000 до 3 000 рублей.

3. Причинение вреда людям, животным или имуществу

Если собака укусила прохожего или испортила чужое имущество, ответственность полностью ложится на владельца. Штрафы варьируются в зависимости от тяжести ситуации:

от 10 000 до 30 000 рублей.

Особенно важно следить за поведением собаки в общественных местах: поводок и намордник значительно снижают риск инцидентов.

4. Жестокое обращение с животными

Плохое обращение с питомцем, истощение или явные признаки болезни могут стать поводом для серьёзной проверки. В этом случае владельца ждёт штраф:

от 5 000 до 15 000 рублей.

При тяжёлых нарушениях возможно даже уголовное преследование.

Как определяется сумма штрафа

Итоговая сумма зависит от множества факторов:

Смягчающие обстоятельства:

быстрое устранение нарушения;

отсутствие аналогичных случаев в прошлом;

помощь пострадавшим.

Отягчающие обстоятельства:

повторные нарушения;

тяжёлые последствия для здоровья или имущества;

агрессивное поведение владельца при проверке.

В некоторых ситуациях возможно ограничение предупреждением, если нарушение было разовым и быстро исправленным.

Соблюдение правил содержания собаки — это не только забота о питомце, но и ответственность перед обществом. Простые меры предосторожности — поводок, намордник, вакцинация, уборка за животным — помогут избежать неприятностей и сохранить комфорт в городе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



