Сколько пород кошек признано в мире — цифры удивят вас

Кошки сопровождают человека уже тысячи лет, очаровывая своей грацией, характером и загадочностью. Но сколько же существует пород этих удивительных созданий? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Первые одомашненные кошки появились около 8 тысяч лет назад, став верными помощниками в борьбе с грызунами. Однако целенаправленное выведение пород началось лишь в XIX веке.
К примеру, египетская мау считается прямым потомком диких кошек Ближнего Востока, а мощный мейн-кун сформировался в условиях сурового климата Северной Америки. Большинство современных пород — плод многолетней работы заводчиков, стремившихся соединить в одном животном особые черты.
Интересно, что, в отличие от собак, кошки сохранили гораздо больше генетического сходства со своими дикими предками. Поэтому различия между породами у них тоньше и не столь выражены.
Количество официально признанных пород напрямую зависит от классификации той или иной организации:
TICA (Международная ассоциация кошек) признаёт 73 породы — это самая обширная система.
CFA (Ассоциация любителей кошек) вносит в свой список 45 пород.
FIFe (Международная федерация кошек) насчитывает 48 пород, деля их на четыре группы.
Британская энциклопедия ограничивается 15 наиболее известными породами.
Такой разброс объясняется разными критериями: некоторые организации принимают только чистокровных кошек, другие — учитывают гибриды и экспериментальные породы.
Хотя списки меняются нечасто, новые породы всё-таки появляются. Чтобы получить официальное признание, необходимо пройти строгие проверки.
Так, в 2018 году CFA добавила две необычные породы:
Ликои - кошки с загадочной "волчьей" внешностью.
Кхао-мани - белоснежные кошки с глазами разного цвета.
Новые породы нередко возникают из-за редких генетических мутаций. Но если мутация приводит к склонности к заболеваниям, это вызывает споры о допустимости разведения. Поэтому стандарты постоянно ужесточаются в интересах здоровья животных.
Беспородные кошки ничуть не уступают своим породистым собратьям. У них нет строгих стандартов внешности и характера, зато каждая — настоящая индивидуальность.
Кроме того, генетическое разнообразие делает их зачастую крепче и выносливее, чем чистопородных представителей. Беспородная кошка — это уникальный друг, созданный природой без вмешательства человека.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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