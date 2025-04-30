Сколько пород кошек признано в мире — цифры удивят вас

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки сопровождают человека уже тысячи лет, очаровывая своей грацией, характером и загадочностью. Но сколько же существует пород этих удивительных созданий? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

История пород кошек

Первые одомашненные кошки появились около 8 тысяч лет назад, став верными помощниками в борьбе с грызунами. Однако целенаправленное выведение пород началось лишь в XIX веке.

К примеру, египетская мау считается прямым потомком диких кошек Ближнего Востока, а мощный мейн-кун сформировался в условиях сурового климата Северной Америки. Большинство современных пород — плод многолетней работы заводчиков, стремившихся соединить в одном животном особые черты.

Интересно, что, в отличие от собак, кошки сохранили гораздо больше генетического сходства со своими дикими предками. Поэтому различия между породами у них тоньше и не столь выражены.

Сколько пород кошек существует в мире

Количество официально признанных пород напрямую зависит от классификации той или иной организации:

TICA (Международная ассоциация кошек) признаёт 73 породы — это самая обширная система.

CFA (Ассоциация любителей кошек) вносит в свой список 45 пород.

FIFe (Международная федерация кошек) насчитывает 48 пород, деля их на четыре группы.

Британская энциклопедия ограничивается 15 наиболее известными породами.

Такой разброс объясняется разными критериями: некоторые организации принимают только чистокровных кошек, другие — учитывают гибриды и экспериментальные породы.

Как появляются новые породы

Хотя списки меняются нечасто, новые породы всё-таки появляются. Чтобы получить официальное признание, необходимо пройти строгие проверки.

Так, в 2018 году CFA добавила две необычные породы:

Ликои - кошки с загадочной "волчьей" внешностью.

Кхао-мани - белоснежные кошки с глазами разного цвета.

Новые породы нередко возникают из-за редких генетических мутаций. Но если мутация приводит к склонности к заболеваниям, это вызывает споры о допустимости разведения. Поэтому стандарты постоянно ужесточаются в интересах здоровья животных.

А что насчёт беспородных кошек

Беспородные кошки ничуть не уступают своим породистым собратьям. У них нет строгих стандартов внешности и характера, зато каждая — настоящая индивидуальность.

Кроме того, генетическое разнообразие делает их зачастую крепче и выносливее, чем чистопородных представителей. Беспородная кошка — это уникальный друг, созданный природой без вмешательства человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



