Когда кошка впервые может забеременеть — и почему это опасно

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленький пушистик в доме быстро растёт, а вместе с возрастом приходят и первые инстинкты. Для одних владельцев беременность любимицы становится долгожданной новостью, для других — неожиданностью. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее знать, в каком возрасте кошка может забеременеть и как правильно подготовиться к этому этапу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

С какого возраста кошка готова к беременности

Половое созревание у кошек наступает между 4 и 12 месяцами. Всё зависит от породы и индивидуальных особенностей. Короткошёрстные породы, такие как сиамские или абиссинские кошки, могут быть готовы к размножению уже в шесть месяцев. Длинношёрстные красавицы вроде персов или сибиряков взрослеют чуть медленнее и достигают зрелости ближе к году.

Первая течка обычно случается около 7 месяцев. Теоретически кошка уже способна забеременеть, но опытные ветеринары советуют не спешить: организм ещё не полностью готов к серьёзным нагрузкам.

Почему нельзя вязать кошку при первой течке

Хотя внешне кошка выглядит взрослой, её организм ещё не до конца сформирован. Беременность в таком раннем возрасте может обернуться осложнениями: трудностями при вынашивании, тяжёлыми родами и ослабленным потомством.

Ранняя вязка часто приводит к рождению слабых котят и сильно истощает молодую кошку. Именно поэтому рекомендуется дождаться хотя бы второй или третьей течки, когда репродуктивная система окрепнет.

Как правильно подготовить кошку к беременности

Если вы хотите получить здоровое потомство, подготовку к вязке нужно начинать заранее:

Обработка от паразитов. Перед вязкой важно провести профилактику от гельминтов и блох. Заболевания могут передаться котятам ещё до рождения, а лечение беременной кошки затруднено и рискованно.

Вакцинация. Все необходимые прививки должны быть сделаны до беременности. Вирусные инфекции в этот период могут спровоцировать тяжёлые осложнения вплоть до выкидыша.

Сбалансированное питание. Кошка должна получать полноценный рацион, богатый витаминами и минералами. Подберите питание совместно с ветеринаром, чтобы укрепить её организм перед ответственным этапом.

Как избежать незапланированной беременности

Если у вас нет планов на потомство, оптимальное решение — кастрация. Она не только избавит от риска нежелательной беременности, но и поможет предотвратить серьёзные болезни, такие как пиометра и опухоли молочных желёз.

Почему нельзя откладывать решение

Игнорирование вопроса может привести к стрессу и для владельца, и для животного. Без должной подготовки беременность становится риском для здоровья кошки, а уход за потомством — серьёзной нагрузкой.

Важные выводы

Половое созревание — важный этап в жизни вашей кошки. Заранее продуманное решение о вязке или стерилизации поможет сохранить её здоровье и спокойствие в доме. Забота и внимание — лучший способ отплатить пушистой любимице за её любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



