Как щенки обманывают наш мозг: хитрый план природы

Маленькие щенки с огромными глазами, неуклюжими движениями и смешными головами словно запрограммированы на одно — вызывать в нас умиление и желание заботиться. Но это не просто трюк милоты: за этим стоит целая эволюционная стратегия.
В 1998 году Алан Фридлунд и Мелисса Макдональд из Калифорнийского университета пять месяцев гуляли по кампусу с золотистым ретривером Голди. На старте, когда щенку было 10 недель, он собирал восторги студентов, как рок-звезда. Но к 33 неделям внимание почти исчезло: Голди превратился в "обычную собаку". Очевидно, привлекательность щенков имеет срок годности — и природа вложила в это глубокий смысл.
Хотя человек одомашнил собак десятки тысяч лет назад, около 85% собак в мире всё ещё живут полудикими. У них жёсткие законы: мать бросает щенков в возрасте 2-3 месяцев, и лишь один из десяти выживает.
Как им это удаётся? Секрет в магии внешности. Именно в этом возрасте щенки становятся особенно милыми для человека. Гладкие формы, большие глаза, округлые головы — всё это включает у нас "режим заботы". И происходит это на инстинктивном уровне: мозг получает удовольствие от защиты малышей.
Этолог Конрад Лоренц описал "Kindchenschema" — набор детских черт, которые вызывают у других особей желание заботиться. Этот феномен действует и на людей, и на собак: эволюция хитро встроила заботу в систему выживания.
Исследование Клайва Уинна из Университета Аризоны показало: пик привлекательности приходится на возраст 7-8 недель. Джек-рассел-терьеры стали самыми обаятельными в 7,7 недели, кане-корсо — в 6,3 недели, а белые швейцарские овчарки — в 8,3 недели.
Именно в это время щенки нуждаются в наибольшей поддержке — и их "внешний рубильник" заботливо включает наши инстинкты.
Природа не заботится о красоте ради красоты. Щенки выглядят мило, чтобы выжить. Мозг человека, наткнувшись на их трогательный облик, сам принимает решение помогать — и ещё награждает нас дофамином за правильное поведение.
Собаки нашли идеальную лазейку в этой системе: они не просто выжили рядом с человеком, а стали его эмоциональными союзниками. И до сих пор, глядя на двухмесячного щенка, мы вряд ли сможем устоять перед желанием потискать этого маленького стратегического гения.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.