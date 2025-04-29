Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд — просто крупная тропическая рыба. На деле — настоящий природный экскаватор. Знакомьтесь: зелёная горбоносая рыба-попугай (Bolbometopon muricatum), массивный великан с "плоскозубым" клювом, который измельчает кораллы так, будто это сухой круассан.

Фото: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration is licensed under public domain Обыкновенная луна-рыба

Как рыба превращает кораллы в песок

Эта удивительная рыба с лёгкостью пережёвывает твёрдые кораллы, питаясь живыми полипами. То, что организм не усваивает, превращается в мелкий белый песок — именно тот, по которому мы любим гулять на тропических пляжах. Один взрослый плоскозубец за год "производит" до 90 килограммов песка!

Инженеры рифов

Работа рыбы-попугая важна не только для пляжей. Разгрызая кораллы, она помогает рифам оставаться здоровыми, предотвращая разрастание водорослей и грибков, которые могут погубить целые участки рифа.

Зубастые великаны с характером

Плоскозубцы объединены одной анатомической чертой — сросшимися в мощный клюв зубами. Самая впечатляющая их разновидность — зелёная горбоносая рыба-попугай, достигающая 1,5 метров в длину и веса около 75 килограммов.

Эти рыбы живут до 40 лет, взрослеют медленно и размножаются только в определённые фазы лунного цикла, в строго выбранных местах. Их большие стаи — лёгкая добыча для рыбаков, поэтому популяция стремительно сокращается, особенно из-за деятельности человека и изменения климата.

Выступ на лбу — не просто украшение

У взрослых рыб на лбу формируется массивный бугор. Он нужен не только для поединков между самцами — удары лоб в лоб напоминают битвы рогатых млекопитающих, — но и служит своеобразным буфером при пережёвывании твёрдых кораллов.

Плоскозубцы — стражи коралловых рифов

Без них рифы зарастали бы водорослями, медленно погибая. Рыбы-попугаи незаметно для нас ежедневно спасают уникальные экосистемы, а заодно строят белоснежные пляжи, которыми мы восхищаемся на отдыхе.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

