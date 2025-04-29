Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покрывала как новые за 15 минут? Секрет с содой, о котором вы не знали
30 отжиманий в день: лёгкий путь к идеальной фигуре или опасная ловушка?
Этот элемент образа — как белая магия: прост, но действует безотказно
Балийский кошмар: британская туристка раскрыла ужасающий секрет четырёхзвёздочного отеля
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Сильный рубль — подарок или проклятие? Экономисты раскрывают последствия
Афины сошли с ума: три уличных кафе собирают километровые очереди
Больше точности, меньше риска: как учёные усовершенствовали прогнозирование прибыли кампаний
Не слёзы, а молитва: что важно помнить на Радоницу

Битвы лбами и поедание кораллов: безумная жизнь рыб-попугаев

2:13
Зоосфера

На первый взгляд — просто крупная тропическая рыба. На деле — настоящий природный экскаватор. Знакомьтесь: зелёная горбоносая рыба-попугай (Bolbometopon muricatum), массивный великан с "плоскозубым" клювом, который измельчает кораллы так, будто это сухой круассан.

Обыкновенная луна-рыба
Фото: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration is licensed under public domain
Обыкновенная луна-рыба

Как рыба превращает кораллы в песок

Эта удивительная рыба с лёгкостью пережёвывает твёрдые кораллы, питаясь живыми полипами. То, что организм не усваивает, превращается в мелкий белый песок — именно тот, по которому мы любим гулять на тропических пляжах. Один взрослый плоскозубец за год "производит" до 90 килограммов песка!

Инженеры рифов

Работа рыбы-попугая важна не только для пляжей. Разгрызая кораллы, она помогает рифам оставаться здоровыми, предотвращая разрастание водорослей и грибков, которые могут погубить целые участки рифа.

Зубастые великаны с характером

Плоскозубцы объединены одной анатомической чертой — сросшимися в мощный клюв зубами. Самая впечатляющая их разновидность — зелёная горбоносая рыба-попугай, достигающая 1,5 метров в длину и веса около 75 килограммов.

Эти рыбы живут до 40 лет, взрослеют медленно и размножаются только в определённые фазы лунного цикла, в строго выбранных местах. Их большие стаи — лёгкая добыча для рыбаков, поэтому популяция стремительно сокращается, особенно из-за деятельности человека и изменения климата.

Выступ на лбу — не просто украшение

У взрослых рыб на лбу формируется массивный бугор. Он нужен не только для поединков между самцами — удары лоб в лоб напоминают битвы рогатых млекопитающих, — но и служит своеобразным буфером при пережёвывании твёрдых кораллов.

Плоскозубцы — стражи коралловых рифов

Без них рифы зарастали бы водорослями, медленно погибая. Рыбы-попугаи незаметно для нас ежедневно спасают уникальные экосистемы, а заодно строят белоснежные пляжи, которыми мы восхищаемся на отдыхе.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова Секреты древних мигрантов: как язык путешествовал по торговым маршрутам 6000 лет назад Игорь Буккер Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Пушки молчат: что ждёт ВСУ без американских снарядов
Не слёзы, а молитва: что важно помнить на Радоницу
Поездка подростка в Индию обернулась борьбой с опасной инфекцией
Тренировка, которая экономит время и силы: форма изменится за считанные дни
Награды под вопросом: депутата заподозрили в чужой славе
Полмиллиона машин без хозяев: автосалоны утопают в товаре
7000 миль пустоты: почему США больше не хотят играть в украинский конфликт
Пельмени, которые можно есть и не ныть потом про живот
Садоводы раскрыли дату пересадки помидоров: урожай будет рекордным
Россияне находят любовь в таких неожиданных местах, что не всем придёт в голову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.