Проверка на прочность: что на самом деле думает кот, сбрасывая вашу кружку

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки знает это ощущение: стоит оставить на столе ручку, стакан или очки, как через пару минут всё оказывается на полу. И кажется, что кот делает это просто из вредности. Но всё куда интереснее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот на столе

Охотник в домашней шкурке

Кошки — прирождённые хищники. Их поведение сформировано инстинктами, уходящими в дикие времена.

Когда животное-жертва, например мышь, замирает от страха, оно становится малозаметным. Поэтому, если кот аккуратно трогает лапой предмет на столе, он проверяет: не оживёт ли "добыча"?

Ручка или чашка воды для него — это потенциальный "проверочный объект". Упал? Значит, интереснее, чем казался!

Даже самый домашний кот продолжает играть в охоту, проверяя окружающий мир лапой.

Может, коту просто скучно

Есть и другая причина: банальная скука.

Если пушистик остаётся без внимания, он ищет способы развлечь себя. А что может быть веселее, чем устроить небольшой беспорядок на столе и посмотреть на реакцию хозяина?

Небольшая игровая сессия, несколько минут общения и внимания могут избавить вас от целого дождя падающих предметов.

Как остановить лапастого разрушителя

Лучшее решение — переключить внимание питомца на специальные игрушки и активные игры. Пара минут в день — и ваш кот забудет о желании устраивать хаос на вашем рабочем месте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

