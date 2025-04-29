Один укус — минус 400 человек: змея, которая установила смертельный рекорд

На восточном побережье Австралии был зафиксирован шокирующий рекорд: таипан прибрежный выбросил за один укус более 5 граммов яда — смертельной дозы, которой хватило бы для 400 человек. К счастью, встречи с этим опасным существом случаются крайне редко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змея

Самый смертоносный укус

Таипан прибрежный (Oxyuranus scutellatus) — один из самых ядовитых змей планеты, хотя его известность куда скромнее, чем у кобры или анаконды. В отличие от своего "кузена", таипана пустынного, этот змей обитает в полях сахарного тростника недалеко от океана.

Недавно в Австралийском рептильном парке под Сиднеем змей по кличке Cyclone установил новый рекорд: за одну процедуру "дойки" он выделил более 5,2 граммов яда — втрое больше обычной нормы для его вида.

"Cyclone — один из самых опасных наших змей. Его непредсказуемость держит всех сотрудников в напряжении", — отметил директор операций Билли Коллетт.

Для чего доят змей

"Доение" змей — не ради рекордов. Из яда производят жизненно важные антитоксины. Процесс прост: змей аккуратно фиксируют, а его клыки направляют в специальную чашу, покрытую пластиком. Яд собирают, затем сушат и отправляют на производство противоядий.

Эта практика спасает тысячи жизней: несмотря на то, что в Австралии ежегодно фиксируется около 3000 укусов ядовитых змей, смертельные исходы крайне редки — всего два случая в год. Особенно редки встречи с таипаном прибрежным: за десять лет зарегистрировано лишь около 30 укусов.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

