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Красота спорная, титул официальный: кто возглавил рейтинг самых уродливых животных

1:34
Зоосфера

Красота бывает разной, а в Калифорнии ежегодно проходят соревнования, где празднуют уникальность и несовершенство. В этом году титул самой необычной собаки мира достался 8-летнему пекинесу по имени Wild Thang.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Беззубый чемпион с высунутым языком

История Wild Thang особенная. Щенком он переболел инфекцией, которая повредила его челюсть и мышцы. Теперь у пса навсегда высунут язык, а одна из лап страдает от мышечных нарушений.
Несмотря на это, маленький герой пять лет подряд участвовал в конкурсе, оставаясь "почти победителем", пока наконец 21 июня 2024 года не завоевал главный приз.

"Это как быть вечно подружкой невесты, но в этот раз всё изменилось", — отметила судья конкурса Фиона Ма.

Приз и радость публики

Победа принесла хозяевам Wild Thang не только славу, но и денежный приз в размере 4600 евро.
На своей странице в Instagram Энн Льюис эмоционально написала:

Мы наконец это сделали! Спасибо всем за поддержку — это было невероятное путешествие!

Кто ещё попал в тройку лидеров

Второе место занял Рим, мопс, передвигающийся на инвалидной коляске, а третьей стала Дейзи Мэй, собака смешанной породы, спасённая волонтёрами.

Конкурс напомнил: несовершенство — это не повод для стыда, а источник силы и вдохновения.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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