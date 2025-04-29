Красота спорная, титул официальный: кто возглавил рейтинг самых уродливых животных

Красота бывает разной, а в Калифорнии ежегодно проходят соревнования, где празднуют уникальность и несовершенство. В этом году титул самой необычной собаки мира достался 8-летнему пекинесу по имени Wild Thang.
История Wild Thang особенная. Щенком он переболел инфекцией, которая повредила его челюсть и мышцы. Теперь у пса навсегда высунут язык, а одна из лап страдает от мышечных нарушений.
Несмотря на это, маленький герой пять лет подряд участвовал в конкурсе, оставаясь "почти победителем", пока наконец 21 июня 2024 года не завоевал главный приз.
"Это как быть вечно подружкой невесты, но в этот раз всё изменилось", — отметила судья конкурса Фиона Ма.
Победа принесла хозяевам Wild Thang не только славу, но и денежный приз в размере 4600 евро.
На своей странице в Instagram Энн Льюис эмоционально написала:
Мы наконец это сделали! Спасибо всем за поддержку — это было невероятное путешествие!
Второе место занял Рим, мопс, передвигающийся на инвалидной коляске, а третьей стала Дейзи Мэй, собака смешанной породы, спасённая волонтёрами.
Конкурс напомнил: несовершенство — это не повод для стыда, а источник силы и вдохновения.
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