Красота спорная, титул официальный: кто возглавил рейтинг самых уродливых животных

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Красота бывает разной, а в Калифорнии ежегодно проходят соревнования, где празднуют уникальность и несовершенство. В этом году титул самой необычной собаки мира достался 8-летнему пекинесу по имени Wild Thang.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Беззубый чемпион с высунутым языком

История Wild Thang особенная. Щенком он переболел инфекцией, которая повредила его челюсть и мышцы. Теперь у пса навсегда высунут язык, а одна из лап страдает от мышечных нарушений.

Несмотря на это, маленький герой пять лет подряд участвовал в конкурсе, оставаясь "почти победителем", пока наконец 21 июня 2024 года не завоевал главный приз.

"Это как быть вечно подружкой невесты, но в этот раз всё изменилось", — отметила судья конкурса Фиона Ма.

Приз и радость публики

Победа принесла хозяевам Wild Thang не только славу, но и денежный приз в размере 4600 евро.

На своей странице в Instagram Энн Льюис эмоционально написала:

Мы наконец это сделали! Спасибо всем за поддержку — это было невероятное путешествие!

Кто ещё попал в тройку лидеров

Второе место занял Рим, мопс, передвигающийся на инвалидной коляске, а третьей стала Дейзи Мэй, собака смешанной породы, спасённая волонтёрами.

Конкурс напомнил: несовершенство — это не повод для стыда, а источник силы и вдохновения.

Уточнения

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