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Кокаиновые бегемоты: милые гиганты, которые внезапно стали кошмаром для Колумбии

2:04
Зоосфера

Пабло Эскобар ушёл из жизни более тридцати лет назад, но следы его экстравагантности до сих пор меняют Колумбию. Одним из самых необычных последствий стала популяция бегемотов, которая стремительно вышла из-под контроля.

Бегемоты
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегемоты

Зверинец мечты — катастрофа на будущее

В 1980-х Эскобар, одержимый манией величия, решил создать собственный экзотический зверинец на ранчо Асьенда Наполес. Слоны, жирафы, кенгуру, страусы — и среди них четыре бегемота, ввезённые из Африки нелегально.
Местные жители выстраивались в очереди, чтобы взглянуть на «кокаиновых бегемотов», ставших одной из визитных карточек империи наркобарона.

После смерти Эскобара в 1993 году зверинец опустел. Большинство животных удалось переправить в национальные зоопарки, но бегемотов трогать не стали — слишком опасные. С тех пор их популяция бесконтрольно росла.

Когда бегемоты становятся проблемой

Сегодня никто точно не знает, сколько особей живёт в бассейне реки Магдалена. По оценкам биологов, к 2040 году их число может достичь 1400, если не принять меры.

В Африке бегемоты ежегодно убивают около 500 человек. И хотя в Колумбии пока зарегистрированы единичные нападения, случаи агрессии участились.

Бегемоты угрожают не только фермерам и посевам, но и местной экосистеме: вытесняют капибар, ламантинов, выдр и других животных.

Что делать с «наследием Эскобара»

Колумбия оказалась перед трудным выбором. Среди мер — стерилизация, эвтаназия и переселение животных. Все они сопряжены с большими рисками и спорами.

Бегемоты Пабло Эскобара стали символом того, как мечты одного человека могут обернуться проблемой для целой страны.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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