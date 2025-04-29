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Когда кошки выходят на охоту: как на Кубе пушистые хищники бросают вызов крокодилам

1:45
Зоосфера

На Кубе биологи всерьёз обеспокоены: дикие кошки стали нападать на детёнышей кубинских крокодилов, создавая дополнительную угрозу для уже исчезающего вида.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Охота на крокодилов

Осенью 2022 года на ферме разведения крокодилов в болотах Сапата зафиксировали тревожную статистику: 145 молодых особей были убиты дикими кошками. Следы на телах, клочья шерсти рядом — всё указывало на нового хищника. Нападения прекратились лишь после того, как в этом районе поймали семь диких кошек.

Кубинский крокодил (Crocodylus rhombifer) — эндемик острова, нигде в мире больше не встречающийся.

Этот древний вид играет важную роль в экосистеме, но сейчас в дикой природе осталось всего около 3000 особей. Международный союз охраны природы уже отнёс кубинских крокодилов к категории "находящихся под угрозой исчезновения".

Кошки как глобальная угроза

Проблема выходит далеко за пределы Кубы. Одичавшие и бродячие кошки, по словам специалистов, оказывают разрушительное влияние на популяции диких животных по всему миру.
Кошки занимают 38-е место среди 100 самых инвазивных видов планеты.
Каждый год, по данным Лиги защиты птиц, кошки убивают миллиарды птиц — только во Франции ежегодная цифра достигает 75 миллионов.

Угроза исходит не только от диких кошек, но и от домашних, которые свободно гуляют на улице.

Таким образом, пушистые охотники становятся невидимой, но мощной силой, меняющей природные балансы.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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