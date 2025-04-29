Грибы, ягоды и странные привычки: как животные подсели на природные наркотики

Пьяные олени, веселящиеся слоны и сумчатые на маковых полях — сцены, которые кажутся забавными, но скрывают куда более сложные процессы. Некоторые животные действительно попадают под влияние естественных наркотиков или алкоголя, но можно ли назвать их зависимыми?
Каждую весну можно увидеть, как олени шатаются возле человеческих жилищ — переев сладких бутонов, они буквально пьянеют.
А в Африке слоны с удовольствием лакомятся перезрелыми плодами марулы, насыщенными этанолом. Их весёлое поведение давно стало легендой среди наблюдателей за дикой природой.
Но в этих случаях трудно сказать, едят ли животные забродившие фрукты ради опьянения или просто следуют естественным пищевым привычкам.
Некоторые животные действительно контактируют с веществами, которые могут влиять на психику: от галлюциногенных грибов до маковых семян. Однако доказательств того, что они сознательно стремятся к изменённому состоянию, пока нет.
Даже в случае опьяневших слонов неизвестно, нравится ли им это ощущение или оно для них побочный эффект.
Когда животных помещают в контролируемые условия, всё меняется. Исследования на грызунах и обезьянах показали: если дать возможность получить наркотическое вещество нажатием на рычаг, многие животные стремятся именно к нему, игнорируя "чистые" варианты.
Кокаин, героин, опиоиды: всё это добровольно выбирается животными, даже если вещества не имеют вкуса или запаха.
Повторяющееся поведение и стремление к препарату фиксируется в экспериментах.
Однако остаётся вопрос: испытывают ли животные навязчивую тягу, как люди? Пока доказательств этого нет.
У человека зависимость связана с осознанием вреда, потерей контроля и появлением сильного желания вернуться к употреблению после прекращения.
Животные не могут рассказать о своих ощущениях, а внешние наблюдения не позволяют судить о внутренних переживаниях.
Даже если биологи обнаружат биомаркеры зависимости у человека, это не гарантирует, что аналогичные механизмы есть у других видов.
Пока можно с уверенностью сказать одно: животные могут добровольно употреблять психоактивные вещества, но называть их алкоголиками или наркоманами — преждевременно.
Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли.
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