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Грибы, ягоды и странные привычки: как животные подсели на природные наркотики

2:39
Зоосфера

Пьяные олени, веселящиеся слоны и сумчатые на маковых полях — сцены, которые кажутся забавными, но скрывают куда более сложные процессы. Некоторые животные действительно попадают под влияние естественных наркотиков или алкоголя, но можно ли назвать их зависимыми?

Собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Пьяные от природы

Каждую весну можно увидеть, как олени шатаются возле человеческих жилищ — переев сладких бутонов, они буквально пьянеют.
А в Африке слоны с удовольствием лакомятся перезрелыми плодами марулы, насыщенными этанолом. Их весёлое поведение давно стало легендой среди наблюдателей за дикой природой.

Но в этих случаях трудно сказать, едят ли животные забродившие фрукты ради опьянения или просто следуют естественным пищевым привычкам.

Намеренное потребление или случайность

Некоторые животные действительно контактируют с веществами, которые могут влиять на психику: от галлюциногенных грибов до маковых семян. Однако доказательств того, что они сознательно стремятся к изменённому состоянию, пока нет.

Даже в случае опьяневших слонов неизвестно, нравится ли им это ощущение или оно для них побочный эффект.

Что показывают исследования в лабораториях

Когда животных помещают в контролируемые условия, всё меняется. Исследования на грызунах и обезьянах показали: если дать возможность получить наркотическое вещество нажатием на рычаг, многие животные стремятся именно к нему, игнорируя "чистые" варианты.

  • Кокаин, героин, опиоиды: всё это добровольно выбирается животными, даже если вещества не имеют вкуса или запаха.

  • Повторяющееся поведение и стремление к препарату фиксируется в экспериментах.

Однако остаётся вопрос: испытывают ли животные навязчивую тягу, как люди? Пока доказательств этого нет.

Зависимость — прерогатива человека

У человека зависимость связана с осознанием вреда, потерей контроля и появлением сильного желания вернуться к употреблению после прекращения.
Животные не могут рассказать о своих ощущениях, а внешние наблюдения не позволяют судить о внутренних переживаниях.

Даже если биологи обнаружат биомаркеры зависимости у человека, это не гарантирует, что аналогичные механизмы есть у других видов.

Пока можно с уверенностью сказать одно: животные могут добровольно употреблять психоактивные вещества, но называть их алкоголиками или наркоманами — преждевременно.

Уточнения

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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