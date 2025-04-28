Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир природы полон сюрпризов — иногда настолько неожиданных, что кажется, будто животные тайно посещали медицинские курсы. От ядовитых растений до насекомых и даже окурков: некоторые виды применяют свои уникальные стратегии для борьбы с инфекциями и заживления ран. Вот 5 невероятных примеров, где инстинкты превращаются в настоящую медицину.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в халате

Шимпанзе и кора от болезней

В 1987 году в Танзании наблюдали за шимпанзе по имени Чаусику: он жевал кору Vernonia amygdalina, растения с мощными целебными свойствами. После этого самочувствие животного заметно улучшилось всего за сутки. С тех пор стало очевидно, что шимпанзе осознанно используют лекарственные растения для борьбы с болезнями.

Гусеницы против паразитов

Гусеницы вида Isia isabella не пасуют перед внутренними врагами. При заражении паразитами они меняют рацион и поедают токсичные растения, богатые пирролизидиновыми алкалоидами. Эти вещества уничтожают личинок внутри тела, хотя сами растения могут быть смертельно опасны для самой гусеницы. Компромисс, напоминающий побочные эффекты человеческих лекарств.

Шимпанзе и целебные насекомые

В 2022 году новое открытие потрясло учёных: шимпанзе в Габоне начали прикладывать раздавленных насекомых к ранам. Причём это делали не только для себя, но и помогали сородичам. Пока ещё неизвестно, действительно ли это ускоряет заживление, но сам факт заботы и вероятного лечения выглядит впечатляюще.

Капуцины и натуральные репелленты

Южноамериканские капуцины не ищут магазины с репеллентами. Они кусают многоножек, выделяющих бензохиноны — вещества, отпугивающие комаров. Обработав шерсть таким образом, обезьяны получают естественную защиту от инфекций, передаваемых кровососущими.

Птицы и окурки в гнездах

В городах, например в Мехико, воробьи используют окурки для строительства гнёзд. Никотин помогает отпугнуть паразитов, таких как клещи. Хотя есть риск для здоровья, плюсы — меньше паразитов и крепкие птенцы — явно перевешивают.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

