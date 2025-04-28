Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дэниел Рэдклифф поздравил коллегу по Гарри Поттеру с рождением сына
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом

Когда звери лечат себя лучше врачей: шокирующие приёмы из дикой аптеки

2:25
Зоосфера

Мир природы полон сюрпризов — иногда настолько неожиданных, что кажется, будто животные тайно посещали медицинские курсы. От ядовитых растений до насекомых и даже окурков: некоторые виды применяют свои уникальные стратегии для борьбы с инфекциями и заживления ран. Вот 5 невероятных примеров, где инстинкты превращаются в настоящую медицину.

Кот в халате
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот в халате

Шимпанзе и кора от болезней

В 1987 году в Танзании наблюдали за шимпанзе по имени Чаусику: он жевал кору Vernonia amygdalina, растения с мощными целебными свойствами. После этого самочувствие животного заметно улучшилось всего за сутки. С тех пор стало очевидно, что шимпанзе осознанно используют лекарственные растения для борьбы с болезнями.

Гусеницы против паразитов

Гусеницы вида Isia isabella не пасуют перед внутренними врагами. При заражении паразитами они меняют рацион и поедают токсичные растения, богатые пирролизидиновыми алкалоидами. Эти вещества уничтожают личинок внутри тела, хотя сами растения могут быть смертельно опасны для самой гусеницы. Компромисс, напоминающий побочные эффекты человеческих лекарств.

Шимпанзе и целебные насекомые

В 2022 году новое открытие потрясло учёных: шимпанзе в Габоне начали прикладывать раздавленных насекомых к ранам. Причём это делали не только для себя, но и помогали сородичам. Пока ещё неизвестно, действительно ли это ускоряет заживление, но сам факт заботы и вероятного лечения выглядит впечатляюще.

Капуцины и натуральные репелленты

Южноамериканские капуцины не ищут магазины с репеллентами. Они кусают многоножек, выделяющих бензохиноны — вещества, отпугивающие комаров. Обработав шерсть таким образом, обезьяны получают естественную защиту от инфекций, передаваемых кровососущими.

Птицы и окурки в гнездах

В городах, например в Мехико, воробьи используют окурки для строительства гнёзд. Никотин помогает отпугнуть паразитов, таких как клещи. Хотя есть риск для здоровья, плюсы — меньше паразитов и крепкие птенцы — явно перевешивают.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Домашние животные
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить Аудио 
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Дэниел Рэдклифф поздравил коллегу по Гарри Поттеру с рождением сына
Как растут сильные дети: 7 привычек любящих родителей
Почему кошка ломится в ванную, как только вы туда заходите: 7 пушистых причин
Грозят обыском? Как одним вопросом остановить самоуправство инспектора
Пыльца не пройдёт: вот как защитить дом от аллергии весной
Сахар и рассада: как правильно использовать сладкое чудо для роста
Бутерброды, которые разлетятся за минуту: простой рецепт намазки с тунцом
Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Зарплата учителей ниже, чем у разносчиков пиццы? Валентина Матвиенко бьёт тревогу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.