Когда сон дороже золота: как перехитрить кошку, решившую устроить гонки в 4 утра

Кошки известны своей любовью ко сну — в среднем они отдыхают от 12 до 20 часов в сутки. Но иногда этот пушистый комочек бодрствует тогда, когда хозяева мечтают о тишине. Если ночная активность кошки стала проблемой, есть способы подстроить её режим под ваш.
Причина часто банальна: нехватка стимуляции днём.
Даже самые ленивые кошки нуждаются в движении, игре и исследовании окружающей среды.
Когда питомцу скучно, он пытается привлечь внимание хозяина — мяуканьем, прыжками на кровать или царапаньем.
Стресс тоже может стать причиной ночной активности: переезд, перемены в семье или травматический опыт легко сбивают привычный ритм кошки.
Чтобы избежать ночных концертов и безумных скачек:
организуйте активные игровые сессии в течение дня;
стимулируйте кошку игрушками, верёвками, спрятанным кормом;
не перекармливайте утром, но обеспечьте полноценный ужин;
создайте уютное место для сна в тихой комнате.
Уставшая и сытая кошка с гораздо большей вероятностью будет спокойно спать ночью рядом — или в своём гнезде.
Лучше не пускать кошку спать в спальню хозяев. Если она проснётся ночью, это обязательно нарушит сон всей семьи.
Идеальный вариант — отдельная комната с доступом к мискам и чистому лотку. Мягкое кресло, диван или специальная корзина сделают новый "отель" для питомца особенно уютным.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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