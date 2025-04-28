Когда сон дороже золота: как перехитрить кошку, решившую устроить гонки в 4 утра

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки известны своей любовью ко сну — в среднем они отдыхают от 12 до 20 часов в сутки. Но иногда этот пушистый комочек бодрствует тогда, когда хозяева мечтают о тишине. Если ночная активность кошки стала проблемой, есть способы подстроить её режим под ваш.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на подоконнике

Почему кошка будит среди ночи

Причина часто банальна: нехватка стимуляции днём.

Даже самые ленивые кошки нуждаются в движении, игре и исследовании окружающей среды.

Когда питомцу скучно, он пытается привлечь внимание хозяина — мяуканьем, прыжками на кровать или царапаньем.

Стресс тоже может стать причиной ночной активности: переезд, перемены в семье или травматический опыт легко сбивают привычный ритм кошки.

Как помочь кошке спать по ночам

Чтобы избежать ночных концертов и безумных скачек:

организуйте активные игровые сессии в течение дня;

стимулируйте кошку игрушками, верёвками, спрятанным кормом;

не перекармливайте утром, но обеспечьте полноценный ужин;

создайте уютное место для сна в тихой комнате.

Уставшая и сытая кошка с гораздо большей вероятностью будет спокойно спать ночью рядом — или в своём гнезде.

Где обустроить спальное место для кошки

Лучше не пускать кошку спать в спальню хозяев. Если она проснётся ночью, это обязательно нарушит сон всей семьи.

Идеальный вариант — отдельная комната с доступом к мискам и чистому лотку. Мягкое кресло, диван или специальная корзина сделают новый "отель" для питомца особенно уютным.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

